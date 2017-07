Connectivité mobile : La fiscalité dans le MENA critiquée

La Fondation des opérateurs mobiles (GSMA), qui représente près de 800 opérateurs de téléphonie mobile à travers 220 pays, vient de publier son rapport intitulé «Fournir une connectivité mobile au Moyen-Orient et en Afrique du Nord».

Le document, après avoir donné un aperçu des «principales taxes générales», telles que la TVA, l'impôt sur les sociétés et les droits à l'importation dans la région MENA, met l’accent sur les impacts potentiels de la réforme fiscale qui pourront illustrer les possibilités d’améliorer l’investissement.

Selon GSMA, la réduction de la taxe spécifique excessive, à titre d’exemple, entraînerait pour le secteur mobile un avantage économique pour les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. «Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la connectivité mobile est un facteur essentiel de la croissance économique et du développement social, soit 1,4% du PIB de la région», a déclaré John Giusti, responsable au sein de GSMA. Toutefois, dans les sept marchés analysés, «les comportements fiscaux», allant des taxes élevées aux taxes spéciales sur les services de communication mobile ou les combinés, ont une «incidence négative sur l'accessibilité pour les consommateurs et les investissements de l'industrie».

Dans le climat économique actuel, enchaîne-t-il, «les gouvernements devraient être enclins à favoriser, à ne pas entraver, la croissance économique». Pour le même responsable, «il existe une opportunité unique pour les gouvernements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui souhaitent promouvoir une connectivité et une intégration numérique encore plus grande».

Réduire les taxes excessives sectorielles «profitera aux consommateurs, aux entreprises et aux gouvernements en réduisant les coûts, en encourageant l'adoption de nouveaux services mobiles et en stimulant le PIB et les recettes fiscales globales à plus long terme».

Par ailleurs, le rapport indique que les réformes pourraient plutôt générer d'importants avantages socioéconomiques pour ces pays. La GSMA estime que la réduction de la taxe spéciale à 12 pour cent sur les services mobiles en Jordanie aurait le potentiel de générer 570 000 nouvelles connexions mobiles. En Algérie et en Égypte, poursuit le même document, il existe jusqu'à huit frais réglementaires différents, entraînant une complexité fiscale.

Fouad Irnatene