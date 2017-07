Assainissement du foncier industriel à Laghouat : Dix projets annulés

Dix annulations de projets d’investissement ont été décidées dans la wilaya de Laghouat, dans le cadre du plan d’assainissement du foncier industriel, a-t-on appris hier de la direction locale de l’industrie et des mines (DIM).

Cette mesure a été prise par la commission chargée du suivi des projets d’investissement après avoir constaté l’absence d’engagement des promoteurs, et au terme de la prise de toutes les dispositions réglementaires en vigueur, dont la transmission de mises en demeure à leur encontre, a précisé le DIM de Laghouat, Nadjib Achouri.

L’exécution du plan d’assainissement du foncier dégagé pour l’investissement dans la wilaya de Laghouat a été précédée par le contrôle de l’ensemble des projets, dont ceux non-concrétisés, à l’issue de nombreuses rencontres avec les concernés, a-t-il expliqué.

Le même responsable a fait état, par ailleurs, de l’approbation d’autres projets, à l’instar d’une unité d’eau minérale, pour un investissement de 6 milliards DA, dans la région d’El-Milek sur la RN-23, d’une capacité de production quotidienne de deux millions de bouteilles et générant 500 emplois. Selon la même source, le projet de la cimenterie de la commune d’El-Beidha s’est vu accorder une extension de16 hectares, susceptible d’insuffler une dynamique à l’investissement local et au développement local de la région. La wilaya de Laghouat a enregistré ces dernières années l’émergence de plusieurs modèles réussis d’entreprises privées, a-t-on signalé à la DIM.