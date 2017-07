Journée mondiale de la Population : Renforcer le planning familial

La population algérienne : 41,7 millions au 1er juillet 2017 et 51 millions en 2030.

- 57% des femmes mariées en âge de procréer utilisent des moyens de contraception.

- Plus de 80.000 praticiens de la santé recensés en 2015.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé qu’une approche dynamique multisectorielle, incluant tous les acteurs et intervenants, y compris ceux de la société civile, est nécessaire afin de mettre en place «une stratégie basée sur l’efficience, pour mieux utiliser les ressources disponibles et le développement des programmes ciblés, notamment au niveau local».

Intervenant lors de la journée scientifique organisée à l’occasion de la journée mondiale de la Population, célébrée le 11 juillet, et placée cette année par les Nations unies sous le thème de « Planification familiale, autonomisation des peuples et développement des Nations », le ministre a appelé au renforcement du planning familial en Algérie, conformément aux Objectifs du développement durable (ODD).

« D’ici 2030, année de la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD), la population algérienne devrait passer de 41,7 millions d’habitants à plus de 51 millions et, par conséquent, il faut se préparer dès à présent pour satisfaire des besoins encore plus importants», a souligné le Pr. Hasbellaoui.

Le ministre a, dans ce sens, fait savoir que cette célébration intervient dans un contexte marqué par une dynamique démographique très agitée, qui oblige de traiter cette question sensible comme une priorité de l’heure, non seulement au regard de son importance comme un des facteurs déterminants majeurs de la nouvelle dynamique démographique que vit notre pays mais également comme un préalable à la réduction de la mortalité maternelle et périnatale et aussi comme un levier qu’il conviendrait d’actionner en premier pour pouvoir capturer le dividende démographique et d’en tirer profit. « En matière de développement, l’investissement dans la planification familiale contribue à créer l’équilibre entre la croissance démographique et la croissance économique et conduit dans un contexte de faible fécondité à encourager l’épargne et à créer des opportunités pour le développement économique et social durable en investissant dans les domaines de la santé, la nutrition, l’éducation et la formation pour tirer pleinement profit du dividende démographique», a-t-il expliqué. M. Hasbellaoui a, par ailleurs, convié le Comité national de Population (CNP) à revisiter la politique nationale de population et à réajuster ses objectifs en visant un équilibre entre la croissance démographique et le développement économique et social du pays, « un intérêt particulier doit également porter sur l’amélioration permanente des systèmes d’information et statistique pour la mise en place de bases de données et d’indicateurs pertinents et fiables».

Le premier responsable du secteur a, tout de même, souligné une avancée importante dans la société algérienne en matière de planification familiale ; il a noté que la proportion des femmes mariées âgées entre 15-49 ans et ne connaissant aucune méthode de contraception moderne est quasiment nulle actuellement, contre 74% en 1968, alors que l’utilisation de la contraception concerne 57% des couples mariés, contre 8 % seulement en 1970 et que plus de 80% des femmes concernées ont eu recours, au moins une fois dans leur vie génésique, à la contraception.

En revanche, a-t-il poursuivi,

« l’opposition déclarée à la planification familiale concernait, quant à elle, 3,2% des non-utilisatrices en 2012-2013, sachant que les motifs les plus fréquents de non-utilisation de la contraception demeurent le désir d’enfant et la crainte des effets secondaires sur la santé ».

Il a expliqué que la planification familiale en Algérie, fondée sur l'adhésion libre et volontaire des couples, a connu une «avancée remarquable» au sein de la société algérienne, soulignant que «la connaissance est quasi générale et l'ignorance de la contraception ne constitue plus désormais un frein à l'adhésion à la planification familiale.

Sur le plan organisationnel, le ministre a fait remarquer que l'activité de planification familiale se trouve «actuellement intégrée» au niveau de l'ensemble des structures de santé de proximité (polycliniques et salles de soins) composant le réseau national et au niveau des 2/3 des maternités, tandis que les actes de santé reproductive et les produits contraceptifs sont dispensés «gratuitement» dans le secteur public.



De grands progrès



Le ministre a tenu à renouveler, à cette occasion, les engagements pris par l'Algérie au niveau international et régional concernant l’accès universel à la santé de reproduction et planification familiale dans le cadre, outre des ODD, des Déclarations d’Addis Abeba et de la Ligue des Etats arabes sur la population et le développement après 2014, ainsi que la mise en œuvre de la feuille de route de l’Union africaine (UA) sur le Dividende démographique Intervenant à son tour, Mme Mariam Khan, représentante du Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) a fait savoir que l’Algérie a réalisé de grands progrès en matière de programmes de population, et qu’elle doit encourager davantage l’augmentation de l’utilisation de la contraception moderne pour réduire les besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Mme Khan a rappelé qu’à travers les programmes de planification, des millions de femmes ont désormais la capacité de planifier le rythme de croissance et la taille de leur famille et ont la possibilité d’avoir moins d’enfants et de fonder une famille plus tardivement, ce qui leur permet de terminer leur scolarité, de mieux gagner leur vie et d’échapper a la pauvreté. Il y a lieu de noter que l’année 2016 a été marquée par une augmentation conséquente du volume des naissances vivantes, qui pour la troisième année consécutive a dépassé le seuil d’un million de naissances. Cette année a connu par contre une baisse du volume des décès et un fléchissement assez significatif du taux de mortalité infantile, mais également un recul relativement significatif du nombre de mariages contractés.

Sarah A. Benali Cherif

Situation démographique et sanitaire

Évolution remarquable



Plus de 80.000 praticiens (spécialistes, généralistes, dentistes et pharmaciens) ont été enregistrés en Algérie en 2015, contre plus de 38.000 en 2000, indique un document sur la situation démographique et sanitaire (2000-2017) rendu public par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Au total, 80.523 praticiens étaient enregistrés en Algérie en 2015, dont 45.587 dans le secteur public et 34.836 dans le privé, alors qu’en 2000, ils étaient 38.695 praticiens dont 20.437 dans le public et 18.258 dans le privé, précise le document du ministère. En 2015, le nombre de pharmaciens était fixé à 1.469 (public) et 9.974 (privé), celui des généralistes était de 24.831 (public) et 7.477 (privé), celui des dentistes était de 6.965 (public) et 6.384 (privé), détaille la même source. Concernant le nombre de spécialistes en 2015, ils étaient au nombre de 12.422 activant dans le secteur public et 11.001 dans le privé, relève le ministère, qui indique n’avoir pas pris en compte, dans ses statistiques, le nombre de professeurs, docents, maîtres-assistants et résidents qui étaient au nombre de 16.897 en 2015. Le ministère relève, par ailleurs, un effectif total de 121.976 paramédicaux, soit 90.144 diplômés d’Etat, 6.244 brevetés et 25.588 aides-paramédicaux enregistrés en 2015, contre 87.012 paramédicaux en l’an 2000, soit 47.742 diplômés d’Etat, 28.027 brevetés et 11.243 aides médicaux. Pour ce qui est du nombre de structures de santé enregistré en 2015, il est relevé 209 hôpitaux généraux (224 en 2000), 1 établissement hospitalier universitaire (aucun en 2000), 15 centres hospitalo-universitaires (12 en 2000), 75 établissements hospitaliers spécialisés (31 en 2000) et 30 établissements hospitaliers spécialité mère-enfant (aucun en 2000). Le nombre de structures publiques de santé de proximité en 2015 était fixé à 1.659 polycliniques à travers le territoire national (497 en 2000), 5.762 salles de soins (3.964 en 2000), 416 maternités (non mentionné en 2000) 180 centres d’hémodialyse (58 en 2000), 1.800 unités de dépistage et de suivi Santé scolaire (non mentionné en 2000) et 62 centres de dépistage volontaire pour le SIDA (non mentionné en 2000) ainsi que 15 centres de référence SIDA (non mentionné en 2000). S’agissant du nombre de structures privées de santé recensé en 2015, il est relevé 237 cliniques médicaux chirurgicales, 33 cliniques médicales, 148 centres d’hémodialyse, 18 centres de procréation médicaments assistée, 380 unités de transport sanitaire, 8.352 cabinets de consultations spécialisées, 6.910 cabinets de consultations généralistes, 6.144 cabinets de chirurgie dentaire et 9.962 officines pharmaceutiques. (APS)