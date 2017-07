M. Mebarki reçoit le DG de Lafarge-Algérie : Valoriser les métiers et les formations

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, a reçu, hier au siège de son département, le directeur général de Lafarge-Algérie, Jean-Jacques Gauthier, auquel il a, notamment présenté la stratégie de son département ministériel en matière d’adaptation de l’offre de formation aux besoins du développement économique, indique un communiqué du ministère. «Lors de cette entrevue, M. Mebarki a présenté les grands volets de la stratégie de son département ministériel, en matière d’adaptation de l’offre de formation aux besoins du développement économique et de la compétitivité de l’entreprise, notamment dans les métiers du bâtiment et des travaux publics», précise la même source.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que son département se préoccupait également de «la valorisation des métiers et des formations qui permettent une insertion plus large des sortants de la formation et de l’enseignement professionnels». De son côté, le Directeur général de Lafarge-Algérie a manifesté sa «disponibilité à mettre en place un partenariat avec les établissements du secteur de la formation professionnelle, basé sur le transfert du savoir-faire en matière d’utilisation des matériaux de construction, et ce dans le cadre de la convention signée entre les deux parties en 2017».

Parmi les options également retenues pour améliorer la qualité de la formation, la création de centres d’excellence, en collaboration avec des partenaires de référence, à l’effet de dispenser des formations selon des normes internationales, ajoute le communiqué, notant que la firme française intègre le partenariat concernant le centre d’excellence créé récemment à Alger et spécialisé dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, associant également le Groupe algérien Cosider. Le directeur de Lafarge-Algérie a, par ailleurs, informé le ministre qu’une campagne d’information, sous la forme d’une caravane, a été initiée par son entreprise à l’adresse de 2.500 jeunes stagiaires relevant de plus de 100 établissements de formation professionnelle, à l’effet de les sensibiliser aux «bonnes pratiques de la construction». À l’issue de l’audience, M. Mebarki a indiqué que le partenariat avec Lafarge-Algérie doit viser les objectifs quantifiables, dans le respect des dispositions de l’accord- cadre de partenariat qui le lie au MFEP et qui a été signé à Alger le 6 avril 2017. Ces axes portent, notamment sur «l’identification et l’actualisation des connaissances et compétences professionnelles des formateurs», d’une part, et sur «l’identification des nouvelles spécialités à créer dans le domaine du bâtiment et des travaux publics», d’autre part.