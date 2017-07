Organisation du secteur du cinéma : Installation de deux commissions

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a procédé, lundi au siège de son département à Alger, à l'installation de la commission de délivrance des cartes aux professionnels du cinéma et celle de visionnage des vidéogrammes, indique un communiqué du ministère. Lors de la cérémonie d'installation, M. Mihoubi a souligné «l'importance accordée par le plan d'action du gouvernement au secteur du cinéma et à son développement», appelant à «l'intensification des efforts en vue de créer les conditions objectives pour favoriser l'investissement dans le secteur», en insistant sur la nécessité «de promouvoir les métiers du cinéma et de la formation».

Le ministre a souligné que l'opération de délivrance des cartes professionnelles revêtait «un caractère positif et important dans la politique entreprise par le ministère dans le but d'assainir le secteur», selon le communiqué. M. Mihoubi a également soutenu l'impérieuse nécessité de «renforcer les actions pour freiner le piratage et le commerce illicite des vidéogrammes et protéger, ainsi, les droits d'auteur et des droits voisins, conformément aux dispositions légales, dans le cadre du respect des principes constitutionnels et des valeurs de la société algérienne».

Lors de cette cérémonie, le ministre a appelé les deux commissions à «sensibiliser les professionnels, ainsi que toutes les parties et à faire preuve de souplesse dans l'exercice de leurs missions». Les commissions ont été instituées conformément à la loi 03-11 relative au cinéma et dont les prérogatives ont été fixées respectivement par le décret exécutif n 13-278 et l'arrêté ministériel du 21 juillet 2014.