Résultats du Bac 2017 : Mme Benghabrit dément toute fuite

Catégorique, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, a démenti, hier, toute allégation faisant état de cas de fuite des résultats de l’examen du baccalauréat session juin 2017. «C’est faux et infondé», a-t-elle martelé, en insistant sur le fait qu’aucun candidat n’a eu et ne pourrait avoir connaissance de ses résultats avant leur publication par la tutelle. Des résultats prévus à la fin de ce mois de juillet. Mme Benghabrit a indiqué également que les corrections se poursuivent toujours et que les centres de correction resteront ouverts jusqu’à la fin de la session exceptionnelle du bac qui se déroulera à partir de demain, soit du 13 au 18 juillet 2017.

Concernant les pronostics publiés sur les réseaux sociaux sur le taux de réussite au bac, la ministre a précisé qu’»il s’agit de prévisions aléatoires, que certains syndicalistes obtiennent en exerçant des pressions sur certains enseignants chargés des corrections». La ministre a invité les médias à s’abstenir de reprendre ou de diffuser ce genre d’informations, tout en soulignant que tout ce qui est rapporté, à propos de l’examen du bac, ne peut être que «des rumeurs infondées», partant du constat que tout le système pour la sécurisation de cet important examen national est verrouillé. Il convient de rappeler qu’une polémique a été créée dernièrement suite aux échanges de félicitations entre parents de candidats au bac sur les réseaux sociaux et sur certains journaux, chose qui a semé le doute et plusieurs questionnements quant à une éventuelle fuite des résultats du bac avant leur publication.



Plus de 104.000 candidats à la session exceptionnelle



Aussi, à la veille de la session exceptionnelle du bac 2017, les centres d’examens retrouvent l’effervescence habituelle du baccalauréat. Cette session, décidée par le chef de l’État et qui concerne plus de 104.000 candidats, impose une intense activité au corps enseignant pour leur assurer une seconde chance dans les conditions idoines pour un bon déroulement des épreuves.

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé, au lendemain de la décision du Président de la République, que toutes «les prérogatives, pour l’organisation matérielle de cette session qui doit se dérouler dans les mêmes conditions de rigueur ayant prévalu lors de la session du mois de juin, ont été octroyées à la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit». «C’est une session pour les candidats qui n’ont pas pu passer leurs examens, à cause du retard qu’ils ont mis pour rejoindre les centres d’examens», a-t-il souligné, relevant qu’»ils sont un millier et quelques» à être concernés par cette mesure.

Quelques jours plus tard, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé que le nombre de candidats concernés par cette session dépassaient les 100.000. Le nombre de candidats scolarisés concernés par cette session est estimé, lui, à 10.082, et celui des candidats libres est de 93.954. Ainsi, le nombre total de candidats avait atteint les 104.036, annonçait-on de même source. La session spéciale du baccalauréat, réservée aux candidats ayant été exclus pour cause de retard, se déroulera finalement du 13 au 18 juillet dans 299 centres, avec une journée de repos le vendredi, 14 juillet. L’ONEC a également invité les candidats désireux de se renseigner davantage sur les modalités du prochain examen à se rapprocher des directions de l’Éducation nationale dont ils relèvent ou des antennes régionales de l’Office. Lors de la réunion qu’elle a présidée le 30 juin dernier avec les cadres de son département et les directeurs de l’Éducation nationale, consacrée à la préparation de la session partielle du bac 2017, Nouria Benghabrit avait adressé des instructions fermes pour que soient appliquées «les mêmes mesures réglementaires et de sécurité» que lors de la précédente session de cet examen.

Pour ce faire, les services de sécurité ont mobilisé des moyens humains et matériels sous forme de formations opérationnelles mobiles et fixes au niveau des 48 wilayas. Le plan en question consiste en le renforcement des dispositifs de la sécurité routière à travers les routes nationales, de wilaya et communales, avant et durant les périodes des examens.

Les services de sécurité assurent également l’escorte et la protection des sujets d’examens à partir des directions de l’éducation aux centres d’examens, ainsi que durant les vols aériens organisés à destination des centres d’examens se trouvant dans les zones sahariennes et le grand Sud. Ils assurent aussi la sécurisation et le transport des feuilles de réponses, à partir des centres d’examens aux centres de codages et aux centres de correction présents sur le territoire de compétence.

Salima Ettouahria