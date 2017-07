infrastructures éducatives dans les wilayas frontalières : les projets relancés

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la levée du gel sur les projets de réalisation d’infrastructures éducatives dans les wilayas frontalières, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre. Les wilayas concernées par cette instruction, qui «s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action du gouvernement, adopté par le Conseil de la nation et l’Assemblée populaire nationale (APN), sont Adrar, Béchar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, El-Oued, Ouargla, Naâma, Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et Tlemcen», a précisé la même source. En application de cette instruction, «40 écoles primaires seront réalisées dans les 12 wilayas concernées, ainsi que deux internats à Adrar et Illizi».