Cybercriminalité et crimes financiers : Expertise et échange d’informations

Le Directeur général de la Sûreté nationale et président du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), le général major Abdelghani Hamel, participe à partir d’aujourd’hui au siège d’Interpol à Lyon (France), aux travaux d’une réunion sur la «Lutte contre la cybercriminalité et les crimes financiers», a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

M. Hamel qui participe à ce rendez-vous à la tête d’une importante délégation, aura une communication sur «les domaines de renforcement de la coopération et de consolidation des mécanismes d’échange d’expériences et d’expertises entre polices africaines face à la criminalité sous toutes ses formes, dont la cybercriminalité et les crimes financiers dans le cadre d’Afripol dont la première AG s’est tenue fin mai à Alger».

Il évoquera également le plan d’action adopté à l’issue des travaux de l’AG d’Afripol à Alger, par les représentants des organes de police relevant des pays africains, lequel tend à «unifier les efforts et à mettre en place des supports solides pour lutter contre la criminalité à travers la formation moderne et la performance professionnelle des éléments de polices africaines»

Invité par le Secrétaire général de l’Interpol, Jurgen Stock, le général major Hamel rencontrera lors de cette réunion, ses homologues de différents pays frères et amis et des responsables d’instances policières régionales et internationales participant à ces travaux, afin «d’examiner les voies de consolidation de la coopération et d’échanger les expériences pour faire face à la criminalité sous toutes ses formes».