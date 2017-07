Menaces liées aux flux migratoires en direction de l’Algérie : Un fait déjà relevé par le HCR

Par ses déclarations évoquant toutes les facettes négatives du fléau de l’immigration clandestine, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, vient de lever le voile sur une réalité subie par l’Algérie depuis plusieurs années déjà. «Subie», c’est en effet le mot utilisé dans un rapport qu’avait publié en 2011 déjà le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) relevant des Nations Unies et qui avait relevé le fait que « l’Algérie subit les effets des flux migratoires mixtes et son territoire est souvent traversé par des passeurs qui se livrent au trafic des migrants». Ce constat s’est apparemment nettement aggravé depuis 2011, vu que de l’avis de M. Messahel, l’argent « moissonné » par ce trafic est notamment exploité pour le financement des groupuscules terroristes sévissant dans la région du Sahel.

La dégradation des conditions sécuritaires dans la région du Sahel, également citée par le HCR dans son rapport de 2011, avait un impact direct sur l’accroissement des flux migratoires en direction de l’Algérie. En effet, au sujet de la situation dans la région du Sahel et de ses retombées, notamment sur l’Algérie, le Haut comité aux réfugiés avait tenu à préciser que «les événements politiques survenus récemment en Afrique du Nord et les préoccupations croissantes du gouvernement en matière de sécurité ont eu des effets préjudiciables sur la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile, en particulier ceux originaires d’Afrique subsaharienne, considérés comme des migrants en situation irrégulière et de ce fait, passibles de mise en détention et d’expulsion». Comme «effets préjudiciables», le HCR fait sans doute allusion aux éventuels contacts de ces migrants avec les réseaux du trafic et du crime organisé ainsi que les organisations terroristes, ce qui rend légitime du coup, les préoccupations d’ordre sécuritaire des autorités. La menace est en effet réelle et celle-ci continue de peser, à ce jour, sur la sécurité de l’Algérie qui d’ailleurs est en droit de se mobiliser en pleine latitude contre ce fléau, en imposant des mesures qui, en vertu des lois de la République autorise le recours aux expulsions et même aux arrestations à l’encontre des immigrés clandestins.

A l’évidence, un tel durcissement dans le traitement des migrants, se trouvant en situation irrégulière en Algérie, est de loin de constituer la solution souhaitée par les hautes autorités du pays.

Pour s’en convaincre, il suffit juste de rappeler les propos du Premier ministre M. Abdelmadjid Tebboune qui, a partir de la tribune de l’APN, avait préconisé la nécessité de réglementer, d’abord et avant tout la présence des déplacés africain en Algérie. Ce travail qui, faut-il le reconnaître, est loin de constituer une simple sinécure, est déjà engagé au niveau des services de sécurité. «La présence de nos frères africains dans notre pays sera réglementée et le ministère de l’Intérieur procède actuellement à travers les services de police et de la Gendarmerie au recensement de tous les déplacés», a en effet précisé M. Tebboune qui répondait le mois dernier aux préoccupations de l’APN lors du débat autour du plan d’action du gouvernement. Par la même occasion le Premier ministre s’est montré intransigeant sur la préservation de la réputation de l’Algérie dans le traitement des migrants africains. «Nous ne permettrons à aucune partie, aussi bien association que citoyen, de porter atteinte à la réputation de l’Algérie, en prétendant que l’Algérie, africaine, maltraite les Africains» a soutenu en effet le Premier ministre.

A vrai dire, là où il faut agir, et peut-être même sévèrement, c’est surtout contre les réseaux de crime organisé qui exploitent la détresse des migrants africain pour augmenter leurs gains tirés d’un trafic prohibés et attentatoire à la stabilité du pays.

A ce propos tout l’intérêt de l’opération de réglementation réside dans la nécessité de faire le distinguo entre les migrants devant bénéficier de la solidarité et de la générosité de l’Etat algériens, et les réseaux de soutien aux criminels qui, eux, doivent faire l’objet d’une traque sans merci !

Karim Aoudia