REGARD : Jamais sans mon chapeau

Ça chauffe, ces jours jours-ci. Dur, dur de se séparer de son climatiseur, de son Eden. Se déplacer est loin d’être une mince affaire. C’est même un supplice de tantale, du moins pour ceux qui bossent, en ce mois de juillet et qui paient, au prix fort, leur très mauvais choix d’avancer ou de décaler — c’est selon — leurs vacances. L’heure n’est certainement pas à la tergiversation. Il faut coûte que coûte fouiner, sortir la grosse artillerie pour «mater» cette chaleur accablante, accompagnée d’un fort taux d’humidité paralysant afin d’éviter une insolation, une déshydratation ou tout simplement d’être décontenancé ou contraint d’annuler des projets qui tiennent à cœur. On transpire comme un phoque. Dans tous les cas, les casquettes, les chapeaux et autres «subterfuges» pour terminer sa journée, sans y laisser des plumes, relèvent du bon sens. Ils sont même recommandés si l’on ne veut pas échapper aux petits bobos de l’été, s’avérant parfois mortels. Le droit à l’erreur n’est pas permis quand il s’agit de sa santé. Les communiqués du ministère de la Santé, les mises en garde des services de la météo arrivent à pic, comme à chaque été, pour nous rappeler à l’ordre et surtout ne rien laisser au hasard si l’on prévoit de sortir. Des conseils d’or qui ne tombent sûrement pas dans l’oreille d’un sourd. Pour preuve, tous ces couvre-têtes, en folie, difficiles à ne pas remarquer. Ça devient primordial de prendre ses précautions, par les temps qui courent, de se munir de ces protecteurs contre les ultra-violets et les rayons de soleil brûlants qui font bel et bien le bonheur des vendeurs de ces petits «plus» qui ne sont plus de simples accessoires de coquetterie pour soigner l’allure des hommes et des femmes, des jeunes et moins jeunes, mais plutôt des pièces maîtresses dont on ne peut se passer, lors des périodes de grandes chaleurs. Les hausses de la température, c’est un fait, nous poussent pas seulement à changer nos mœurs culinaires, à établir une nouvelle liste de loisirs, mais elles permettent surtout de créer des réflexes et des traditions pour préserver sa santé. La vigilance est toujours de mise, cela va de soi.

Samia D.