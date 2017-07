Canicule : Alger écrasée par une chaleur suffocante

Températures très élevées et taux d'humidité de plus de 50%… La canicule s'installe au niveau de l’ensemble des wilayas. Les Algériens suffoquent. Les températures enregistrées depuis hier sur tout le territoire national sont les plus élevées depuis le début de l'été.

Le mercure affiche des températures dépassant les 44° dans certaines régions. Le temps est également torride sur les villes côtières avec un taux d'humidité très élevé. Et ce n'est pas fini. Les Algériens devront s'armer de patience, car cette vague de chaleur durera pour la journée d’aujourd’hui.

Mais le plus intrigant est que la sensation de chaleur diffère d'une région à l'autre. En effet, tout le monde l'aura remarqué : la chaleur à plus de 40° dans un environnement sec est plus supportable qu'une température de 31° dans une région humide. C'est le cas dans plusieurs villes côtières en Algérie, en particulier Alger, Annaba et Oran, où le taux d'humidité est très élevé. Comment expliquer cette différence ? Le taux d'humidité est la clé pour tenter de comprendre cette situation. Des météorologues ont essayé d'expliquer la différence entre la température réelle et la chaleur ressentie. «Le pourcentage d'humidité, appelé humidité relative, exprime, sous forme de fraction, la quantité de vapeur d'eau que contient l'air par rapport à la quantité maximale que cet air pourrait contenir à la même température et à la même pression sans qu'il y ait de formation de gouttelettes d'eau (nuages ou rosée si l'air est près du sol). Ainsi, une humidité relative de 60% signifie que l'air contient 60% du maximum de vapeur qu'il pourrait contenir à la température qu'il fait.

Il faut noter que plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau ; c'est pourquoi une humidité relative de 60% est propice au confort quand la température est de 20°, mais beaucoup moins quand la température est de 30°. L'air à 30° pouvant contenir beaucoup plus de vapeur que l'air à 20°, nous ressentons beaucoup plus l'effet de l'humidité quand il fait 30°, même si l'humidité relative est la même (c'est-à-dire même si le pourcentage est le même)», expliquent des météorologues. Il faut dire que quand l'atmosphère est chargée en humidité, l'évaporation de la sueur devient plus difficile, jusqu'à devenir quasiment impossible avec plus de 90% d'humidité. «La sueur colle à la peau et l'organisme ne peut plus se refroidir normalement. La chaleur ressentie est alors plus importante que la chaleur réelle et peut devenir insupportable, jusqu'à provoquer des évanouissements et des coups de chaleur», explique Dr Talbi, qui appelle la population, notamment les personnes âgées, à se mettre à l’bri du soleil et à se désaltérer.

Cela dit, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière recommande aux citoyens de se protéger en cette période. Relevant que la population la plus vulnérable est constituée d'enfants en bas âge, de personnes âgées et de malades chroniques, il appelle à éviter de sortir durant les moments les plus chauds de la journée et à porter des vêtements légers et amples, et à rester à l’abri d’une exposition prolongée au soleil.



Attention aux risques de déshydratation !



Il invite également à boire suffisamment d’eau… La chaleur faisant perdre beaucoup d’eau, il faut sans cesse penser à bien s'hydrater. La règle est simple : plus le mercure monte, plus il faut penser à s'hydrater. La transpiration évacue une bonne partie de l'eau que nous absorbons. Or, le corps fonctionne avec 60% d'eau. Il est alors nécessaire et recommandé par tous les spécialistes d’accroître sa consommation d’eau en mangeant des aliments qui en sont remplis (légumes et fruits essentiellement). Les sodas, thés, cafés et boissons alcoolisées ne comptent pas comme des produits hydratants, à cause de leur effet diurétique. En temps normal, il est conseillé de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour. Pendant une journée chaude, il est recommandé de passer à 2 ou 3 litres d'eau par jour et par adulte.

Le ministère recommande, en outre, à fermer les volets et les rideaux des façades des habitations exposées au soleil, et à ne pas s'adonner à des activités à l'extérieur telles que le sports ou le jardinage, bricolage, et, dans la mesure du possible, à prendre plusieurs douches par jour.

Ils faut aussi s'inquiéter de symptômes comme les maux de tête, l'envie de vomir, la soif intense, une peau anormalement chaude, rouge et sèche, ainsi qu'une confusion mentale. Dans ce cas, le ministère invite les citoyens à «agir rapidement», en appelant les secours (SAMU, Protection civile), en attente desquels il est recommandé de transporter la personne présentant l’un de ces symptômes dans un «endroit frais», de la «faire boire», de l’asperger d’eau fraîche (ou la couvrir avec un linge humide) et enfin de l’éventer (l’aérer). Le département de la Santé rappelle que la Direction générale des Services de santé a mis en place une organisation «spécifique» pour la prise en charge des effets induits par la canicule, comprenant, notamment : l’élaboration d’une fiche technique relative à la conduite à tenir devant un «coup de soleil» ou «une complication» due à la chaleur, la présence effective des personnels des urgences, l’identification de lits de réanimation dédiés à ces cas et, enfin, la «disponibilité effective d’un stock» de produits pharmaceutiques spécifiques, y compris les fluides médicaux.



La Protection civile appelle à la vigilance



Par ailleurs, un dispositif d’information et de communication, à destination du grand public et des professionnels de la santé, a été mis en place pour toute la saison estivale, à travers le développement d’actions de communication de proximité, en collaboration avec le mouvement associatif et la presse.

De son côté, la Direction générale de la Protection civile a mis en «alerte» toutes ses unités d'intervention, tout en intensifiant les actions de prévention et de sensibilisation face à cette canicule.

La Protection civile recommande, entre autres mesures préventives, d'«éviter de se déplacer pendant la hausse de température, sauf en cas de nécessité, en particulier dans les wilayas intérieures du pays, tout en évitant de s'exposer au soleil».

Les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques, ainsi que les enfants, sont prioritairement concernés par cette mise en garde de la Protection civile qui conseille les citoyens de «fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil», de «maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à celle de l'intérieur et de les ouvrir tôt le matin, tard le soir et la nuit».

La Protection civile invite, par ailleurs, les citoyens à «prendre régulièrement des douches ou des bains frais durant la journée, sans se sécher, ainsi que de baisser ou d'éteindre les lumières électriques».

Il est, en outre, recommandé de «provoquer des courants d'air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que celle de l'intérieur», et d'«éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses en énergie très importantes». Pour les conducteurs n'ayant pas l'air conditionné dans leur véhicule, il est conseillé d'«éviter les longs trajets au cours de la journée», et «ne jamais laisser les enfants seuls à l'intérieur d'un véhicule».

Toutes ces mesures de prévention et de protection à l’égard de la population et des personnes les plus fragiles face à la chaleur doivent être prises en considération, afin d’éviter le pire.

