GRAND ANGLE : Nouvelles donnes, nouveaux espoirs

De laborieuses discussions entre autorité syrienne et opposition ont repris, hier, à Genève, pour un septième round de négociations de paix sous la houlette de l'Onu, avec une dose certaine d'espoir de trouver une issue au conflit qui ravage le pays depuis six ans. «Nous allons travailler très durement», a assuré à son arrivée Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'Onu en charge du dossier syrien. Le round a commencé par une rencontre entre M. de Mistura et la délégation du gouvernement syrien. Il devrait se tenir jusqu'au 14 juillet. Les négociations de Genève sont, d’ailleurs, de plus en plus éclipsées par les rencontres d’Astana, au Kazakhstan, qui sont chapeautées par la Russie et l'Iran, alliés de Damas, ainsi que la Turquie, soutien de la rébellion. Depuis la dernière rencontre de Genève, d’autres éléments nouveaux sont apparus, tant sur le plan diplomatique avec notamment l’instauration d’un cessez- le-feu dans les régions du sud de la Syrie, accord sur la création des zones de désescalades, le consensus sur la priorité à donner à lutte antiterroriste et enfin l’option du départ du président al-Assad qui n’est plus un préalable selon le nouveau président français, Emmanuel Macron, qui contrairement à ses prédécesseurs a opté pour la «Realpolitik». Dimanche, le cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis, qui soutiennent certains rebelles, la Russie et la Jordanie, est entré en vigueur dans le sud du pays et démontre la complexité d'une guerre qui a fait depuis 2011 plus de 320.000 morts et jeté sur les routes plus de la moitié de la population. Les discussions de Genève seront axées sur quatre points : la rédaction d'une nouvelle Constitution, la gouvernance, la tenue d'élections et la lutte contre le terrorisme. Le dernier round de négociations s'était achevé en mai avec peu d'avancées. Staffan de Mistura avait expliqué que «d'importants différends» persistaient sur des «questions majeures». Les nouveaux facteurs apparus dans le dossier syrien desservent une opposition qui a déjà revu ses attentes à la baisse mais qui néanmoins compte réaliser de petites victoires tactiques qui mèneraient à un éventuel accord. D’autant que Washington, qui a été par le passé un soutien-clé de l'opposition et un parrain du processus de paix, s'est désengagé des efforts diplomatiques depuis l'avènement de Donald Trump à la Maison blanche. Mais selon les récentes déclarations du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson Washington et Moscou pourraient «continuer à collaborer en faveur d'un processus politique qui garantira l'avenir du peuple syrien». Une paix en attente certes, mais les lignes de fixations politiques bougent sous l’effet de la déroute de Daesh récemment à Mossoul et bientôt à Raqa…

M. T.