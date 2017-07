De Mistura à Sputnik : L’Onu note une convergence de vues sur l’avenir de la Syrie

Les groupes d'opposition syriens «s'accordent peu à peu sur l'avenir de la Syrie et sur la réforme constitutionnelle», a souligné l'envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie Staffan de Mistura dans une interview publiée mardi par l'agence Sputnik.

«L’opposition se dirige vers une position commune sur les questions constitutionnelles, et plus encore, sur les 12 principes concernant l'avenir de la Syrie qui sont partagés par le gouvernement. En outre, la vision de l'opposition se rapproche de celle de Damas», a déclaré Staffan de Mistura. Pour l'envoyé spécial de l'Onu, «les progrès significatifs réalisés par les groupes d'opposition à Genève» sont dus au fait que la Russie et les Etats-Unis «ont commencé à évoquer sérieusement le règlement du conflit». «Au lieu d'être divisés, les représentants des différents groupes d'opposition opèrent conjointement avec l'équipe des Nations unies afin d'élaborer une position commune», a-t-il révélé. «Il était impossible d'imaginer cette situation il y un an. Ils (groupes de l'opposition syrienne, ndlr) ne se reconnaissaient même pas», a déclaré le diplomate. «J'ai été agréablement surpris par le nombre de points communs qu'ils ont pu trouver. Et ils ne sont pas si loin de certaines des positions énumérées par le gouvernement : la souveraineté, l'unité et l'intégrité des institutions qui doivent être protégées et bien plus encore», a-t-il ajouté. «Alors ce que je vois à l'heure actuelle est une approche très mature. Parce qu'ils voient que les grands pays comme la Russie et les Etats-Unis ont commencé à discuter réellement du règlement de ce conflit», a-t-il conclu. Le septième round des négociations inter-syriennes a commencé lundi à Genève. Il se tient dans le sillage de la réunion internationale sur la Syrie à Astana et des négociations bilatérales des présidents russe et américain à Hambourg, qui ont abouti à la mise en place d'un accord sur une trêve dans le sud de la Syrie. Vendredi dernier, après un tête-à-tête entre le Président russe et son homologue américain, Moscou et Washington avaient annoncé un cessez-le-feu entré en vigueur dimanche à midi (9h GMT). L'accord de désescalade conclu entre les deux parties vise à faire cesser les affrontements entre troupes gouvernementales et groupes d'opposition armée dans la province de Deraa, frontalière de la Jordanie, et celle de Kouneitra, qui longe le plateau du Golan occupé par Israël. Ramzi Ezzedine Ramzi, l'adjoint de l'envoyé spécial de l'Onu, Staffan de Mistura, avait estimé que cet accord aidait «à créer une atmosphère favorable aux discussions» de Genève. «Nous espérons qu'un accord sera conclu dès que possible pour les autres zones qui ont fait l'objet de discussions et que cela pourra représenter un soutien significatif au processus politique», a-t-il ajouté. (APS)

Entre 30.000 et 50.000 civils bloqués à Raqa



Entre 30.000 et 50.000 civils sont toujours pris au piège à Raqa, principal bastion du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech/EI) en Syrie, que les Forces démocratiques syriennes (FDS) tentent de reprendre, a indiqué mardi l'ONU. «L'ONU estime qu'entre 30.000 et 50.000 personnes restent piégées dans la ville de Raqa», contre près de 100.000 fin juin, a expliqué le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) dans un communiqué. Alors que dans la ville les stocks en eau, médicaments et autres produits essentiels s'amenuisent, la situation humanitaire «se détériore rapidement», prévient le HCR, qui juge «impératif que les civils piégés puissent sortir en toute sécurité». L'agence onusienne annonce par ailleurs avoir mis en route le nouveau corridor acheminant de l'aide depuis Alep vers Qamichli (nord-est de Raqa) afin d'apporter une assistance humanitaire à environ 430.000 personnes dans la province de Raqa. «L'ouverture de la route allant d'Alep à Menbij et Qamichli est une percée», se félicite le HCR, qui souligne que la route a été fermée pendant deux ans. Un premier convoi avec trois camions a atteint Qamichli le 29 juin, suivi de deux autres convois les 4 et 10 juillet. Un quatrième convoi était en route mardi. L'EI a pris le contrôle de Raqa en 2014. Quelque 300.000 civils vivaient à Raqa, dont 80.000 déplacés venant de diverses régions de Syrie, quand le groupe terroriste a pris le contrôle de la ville.