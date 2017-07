Le Coin du copiste : Tournée littéraire

Comme chaque été, l’écrivain Yasmina Khadra vient dans son pays prendre les rayons chauds du soleil tout en s’invitant dans les villes de l’intérieur pour la présentation d’un de ses derniers romans. Présent depuis le 11 et ce jusqu’au 17 de ce mois, il propose des ventes-dédicaces à l’occasion de la sortie aux éditions Julliard en 2016 de «Dieu n’habite pas à la Havane». De son vrai nom Mohamed Moulesshoul, l’auteur, qui ne veut pour rien au monde couper le cordon ombilical avec ses racines et ses attaches, ira à la rencontre de ses nombreux fans qui suivent sa carrière pour leur présenter sa nouvelle trouvaille littéraire. Le sujet du roman ne se démarque pas pour autant des thèmes chers à l’auteur de «L’attentat» comme la fraternité et l’amour du prochain, même si l’écriture vagabonde dans d’autres sphères géographiques. On retrouve ainsi dans ce livre un personnage vieux mais beau, suffisant et vaniteux qui ne se lasse pas de nous raconter sa vie sous le soleil de la Havane. Juan del Monte Jonava c’est pour tous ceux qui le connaissent le roi de la rumba qui a assisté, la mort dans l’âme, à la privatisation du cabaret où il se produisait. Le lieu a été vendu à des étrangers comme beaucoup d'autres depuis que Raul Castro a succédé à Fidel en 2008 : «Dieu n’habite pas la Havane, titre du dernier roman de Yasmina Khadra, paru le 18 août aux éditions Julliard, est un hymne à l’amour. Dans un roman qui mêle optimisme, joie et déchéance à la fois, Don Fuego, le personnage principal, enflamme les foules en chantant chaque soir au cabaret Buena Vesta», mentionne un journaliste dans un article paru à l’étranger. Pour notre part, on pourrait confondre ce vieux saltimbanque au chanteur à succès

«Compay Segundo» qui interprétait avec son groupe de musiciens du haut de ses 70 ans merveilleusement son fameux tube «Chan Chan» des années 50 avec ses refrains qui ont connu une gloire tardive. Privé de son Olympe, ce vieux nostalgique qui rêve de fêtes joyeuses erre à la recherche d’une voie de sortie quand il tombe sur Mayensi, une jeune fille mystérieuse qui débarque à la Havane sans «autorisation», à la recherche de travail. A l’âge de 60 ans, Don Fuego «succombe» au le charme de cette muse qui lui redonne envie de monter sur scène. Amoureux à la fois de Mayensi et de sa voix, il enchaîne les fêtes jusqu’au jour du drame où cette femme révèle son vrai visage qui coïncide avec la célébration de la fête nationale cubaine. Don Fuego rechute à nouveau mais sans perdre espoir comme un Sisyphe «fidèle» à son rocher : «Au fil des pages, l’auteur dévoile le Cuba de ces toutes dernières années, tiraillé entre protectionnisme et son attrait vers l’Amérique. Le romancier mène aussi une intéressante réflexion sur les illusions perdues de la jeunesse, et les tentatives de renouer avec ses jeunes années», écrit un critique français d’une célèbre revue : «La tournée débutera le 11 juillet à 14h à la librairie Cheikh à Tizi Ouzou, avant de se poser à Cherchell le lendemain à la Bibliothèque communale Chahid Mohamed Fendjel, en face du siège de l’APC à 14h00. L’écrivain sera ensuite à la librairie du Tiers Monde à Alger le 13 juillet à 14h30. Le 15 juillet, Mostaganem sera l’hôte de l’auteur des « Hirondelles de Kaboul » au siège de Djenatou el Arif – Fondation méditerranéenne du développement durable à 16h00. Enfin, le 17 juillet, il sera à Oran au Palais du Bey, Sidi El Houari à 14h00 », indique un site électronique à l’adresse des personnes intéressées.

L. Graba