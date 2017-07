Underwater Bubbles Show à l’Opéra d’Alger : La magie des bulles

Les bulles de savon émerveillent les enfants mais lorsqu'elles sont associées à une véritable performance artistique, enfants et adultes sont tout autant fascinés... Musique dynamique, lumières et bulles de savon sont quelques ingrédients d’un spectacle inouïe et unique où une initiation à un voyage imprévisible dans les eaux profondes pleines d’histoire de chacun de nous en combinant des effets magiques avec le monde fascinant des bulles de savon...

Venu de Lettonie, la troupe de Brinum-X de Lativia a émerveillé les présents à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, durant la soirée du lundi dernier, avec un spectacle baptisé «Underwater Bubbles Show». Ce spectacle de cirque européen, alliant le théâtre, le mime, la musique à l'art des bulles de savon, était riche en apparitions magiques de poissons et de bulles dans toutes leurs formes. L’histoire est basée sur notre quotidienneté qui est pleine de préoccupations, de stress amplifié par les téléphones, les tablettes électroniques, les micro-ordinateurs rapides qui nous séparent de la réalité. Qui de nous n’a pas souhaité s’arrêter un jour, un instant, le temps de reprendre son souffle et… de rêver. Avec quelques références, l’adaptation des classiques tels que «Pinocchio», «la petite sirène», «les poissons d’or» sans omettre «Peter Pan», Monsieur «B» est une fable moderne qui comporte une partie de nous-mêmes sans limite d’âge. Le personnage de Monsieur «B» a été réalisé avec le soutien de grandes institutions spécialisées dans les domaines du divertissement et du théâtre en Lettonie. Aucun mot n’a été prononcé lors de cet irréel spectacle où les plus de deux mille spectateurs on suivi l’histoire de Monsieur «B». Ce dernier, un homme d'affaires désagrégé par le stress du quotidien, s’évade dans un endroit nommé «Bubland», une terre qui éveille en chacun de nous un environnement de rêves et de mirages. Là-bas, il croise les habitants de ce monde coloré, des êtres nageant dans le rêve «hippocampe, les poissons dragons, les étoiles de mer, les sirènes... ces êtres extraordinaires, qui accomplissent la féerie de cet univers aquatique, accompagnent Monsieur «B» dans cet univers aquatique où le fantastique devient réalité. C’est un mélange harmonieux entre théâtre et pantomime, la danse, les marionnettes les jeux de clown, l’art du sable, la magie et l’extraordinaire beauté des bulles de savon qui font de Monsieur «B» unique dans son genre. Les effets visuels du spectacle ont été rehaussés par une musique originale de Valdis Zilvers (le compositeur le plus célèbre de bandes sonores pour les pièces de théâtre). Le spectacle a été rehaussé en arrière plan de projections vidéo sur grand écran de 35m2. Le public, formé majoritairement d’enfants qui étaient accompagnés de leurs parents était halluciné par le spectacle qui a duré plus d’une heure et demie et ont été ensorcelés par la féerie de l’instant grâce à l’interactivité. Grands et petits, ces enfants de tout âge se rassemblaient et s’émerveillaient devant ces formes rondes aux couleurs irisées qui amènent une émotion où chacun retrouve son âme d’enfant. Avec patiente et imagination, ils avaient trouvé la «recette magique» de cet instant de féerie.

Notre volonté est de faire connaître l’art de la bulle.

Les bulles interagissent avec l’environnement dans lequel elles sont. Brise, brume, lumières et vent les font changer de formes improbables, spectaculaires et éphémères. Accompagné de son épouse, Enrico Pizzoli passe et repasse avec une carrosse-nuage faiseur de rêve. Les fées-bulles naissent probablement dans des nénuphars, et les faiseurs de vent insufflent sûrement des poèmes dans des bulles de savon… Tout en lenteur, ce spectacle est suspendu comme en apesanteur avec une ambiance douce et légère. «Dès en bulle» voyage entre l’air et l’eau transportant sous les profondeurs du grand bleu des sphères éphémères. C’est un songe qui transforme notre perception du réel. Enrico Pizzoli et sa belle blonde jonglent avec les bulles, les sculpte, les enflamme, les remplit de fumée... afin de d’offrir un vrai moment de divertissement ! Un soupçon de suspense et de risque ont été au programme de cette féerie colorée, dynamique et magique. Une bulle «volcan», des bulles qui changent de couleur, un collier de bulles tournoyant, une bulle «étoile filante», une bulle de feu... sont quelques-uns des effets magiques et merveilleux réalisés. Je vous invite ensuite à découvrir ces numéros. Un spectacle féerique où enfants et adultes de tous âges étaient amusés, mystifiés et enchantés. Organisé par l'opérateur «Organique Music», ce spectacle est encore à l'affiche de l'Opéra d'Alger chaque soir jusqu'au 16 juillet prochain.

Sihem Oubraham

Enrico Pizzoli, réalisateur et acteur italien, à El Moudjahid

« Le public algérien est génial »

Rencontré, lundi soir, juste après la fin du spectacle dans les coulisses du prestigieux Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, le grand réalisateur et acteur italien Enrico Pizzoli était très dévoué pour réponde à nos questions.



Comment l’idée vous est venue pour réaliser ce spectacle ?

Je tiens à vous informer que nous travaillons avec les bulles de savon depuis 22 ans. nous avons commencé dans les années 90 où le monde n’était pas connecté via internet. A cette époque, il n’y avait presque personne qui pouvait réaliser des spectacles avec les bulles de savon. J’ai fait la tournée à travers 42 pays du monde avec ma femme. Avec la généralisation de l’internet, la concurrence s’est installée. C’est à ce moment-là que nous avons pensé à faire quelque chose de plus grand et unique, et nous avons sélectionné les meilleurs artistes de Lettonie. Nous sommes allés à l’Opéra où nous avons dessiné et réalisé nos costumes et composé la musique qui a été composée par le compositeur du théâtre national de Lettonie… on a cherché le meilleur qui était en Lettonie. Et on a pensé de faire une histoire qu’on pouvait raconter sans mots. Nous avons créé ce personnage de Monsieur «B», un businessman stressé par le monde du travail.

Ça vous a pris combien de temps pour réaliser ce spectacle ?

Cela fait déjà 10 ans que nous avons réalisé ce projet qui nous a pris 2 ans de travail. Il faut dire que c’est un grand spectacle et il nous fallait trouver un grand théâtre pour le réaliser. aussi cela nous a pris une année pour le commercialiser et le rendre célèbre. Vous savez, des produits pareils ne peuvent pas se vendre comme une glace. Actuellement nous sommes en tournée depuis 7 ans.

Nous avons remarqué que votre spectacle se partage en deux parties. parlez-nous de cette fusion de plusieurs tableaux...

C’est vrai… on ne voulait pas faire un spectacle uniquement avec les bulles de savon. Il est vrai que les bulles sont magiques mais à un certain moment ça devient ennuyeux pour les spectateurs durant les une heure et demie de show. C’est pour cette raison que nous avons pensé à réaliser une scène unique et colorée qui laisse l’assistance intriguée de ce qui va se passer. C’est pour cette raison que aussi que nous avons associé des artistes. Chaque artiste avait un numéro qui était en relation avec la thématique du spectacle. à titre d’exemple, l’acrobate a fait son numéro dans un filet de pêche… il y a du sens, c’est le poisson dans le filet. Tout est relatif dans ce spectacle. Le tableau du dessin avec le sable relate l’histoire de mister «B». Avec les bulles nous avons créé un théâtre de bulles dans un théâtre de bulles tout en expédiant des méduses parmi le public.

Justement nous avons remarqué, en outre, que vous avez impliqué le public dans votre spectacle… c’est quoi le secret ?

Tout à fait ! L’idée est de faire vivre les présents et de l’impliquer. Ça ne sert à rien que les spectateurs vivent les moments passivement. On a octroyé le feeling d’être sous l’eau. Nous avons utilisé le laser qui a donné cette illusion d’être sous le grand bleu. Dans la deuxième partie du spectacle, nous avons introduit de gros poissons et nous avons vaporisé de l’eau pour donner plus de fraicheur afin de mieux vivre cet instant de magie.

Comment vous avez trouvé le public algérien… aviez-vous imaginé qu’il vous accueillera à bras ouverts ?

Génial… c’était un très grand spectacle. Nous sommes très heureux par la très grande réaction. Vous savez, nous avons sillonné le monde entier où nous nous sommes produits dans de différentes cultures… à chaque fois, et surtout dans un pays où nous nous produisons pour la première fois, c’est une surprise pour nous. Mais je suis rassuré car le public a été, dès le lever de rideau, connecté avec le monde que nous lui avons offert.

Propos recueillis

par S. Oubraham