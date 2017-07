COMMENTAIRE : Nouveau faciès du monde

À longueur de talk-shows télévisés, des experts se répandent sur toutes les formes d'algorithmes susceptibles d'éclairer l'Occident sur le «phénomène» migratoire, mais avant le cut final, à chaque fois, on revient indubitablement à la question posée au générique de début : que faire contre le flux incessant de «noirs et de sarrasins», sans y avoir trouvé de réponse sérieuse. Inextricable nœud. Le G20, d’où nous attendions une déclaration granitique, nous a livré un chapelet de salamalecs et de postures poeple. Trump : «la rencontre a été formidable», et Poutine : «Trump est très différent de ce qu'on peut en percevoir à la télévision.» Hambourg a brûlé, Merckel a sauvé son tailleur rouge et Macron s’est donné contenance avec sa Cop 21.

Pendant ce temps-là, les esquifs et les barcasses affrontent quotidiennement la houle, et l’Italie scrute l’horizon, un kit de survie et une bouteille d’eau minérale à la main. Sans cynisme aucun, comment se plaindre de «l’inondation» (dixit Sarkozy) quand on a sciemment fêlé (bombarder) le barrage. La Libye, entre autres maux, est devenue la faille béante d’où embarquent des Africains fuyant la misère, la guerre ou la trique des dictateurs.

Une des dernières images servies aux peuples de l’Occident frise le pathétique : un déferlement de CRS fondant, toute matraque brandie, sur un «camp» de migrants cloîtrés sous un pont parisien. «Délogés !», rassurent les speakers. Derrière les caméras, une file de bus attendent ces parias des temps modernes pour… les déplacer de quelques lieues. Moralité : ce pont sitôt évacué, sitôt réoccupé par ceux qui avaient débarqué la veille. Et demain, bis repetita, ceux qui n’ont pas servi de repas aux crevettes, monteront leurs Cachuas (tentes distribuées par certaines ONG et quelques humanistes) sous le même pont.

Le Pen-le-sinistre propose aux sauveteurs de faire rebrousser chemin aux migrants, les sortir des flots et les jeter sur les rives libyennes. L’extrême se nourrit d’absence de solutions viables.

Ce drame multinational, car il ne concerne pas seulement l’axe Afrique-Europe, ne trouvera pas aisément une issue honorable, il marquera le visage du monde et de ses populations. Rien ne va plus, les jeux sont faits !

Kamel Morsli