Attaque terroriste contre des barrages de l’armée égyptienne dans le nord du Sinaï : L’Algérie condamne énergiquement

L'Algérie a condamné «énergiquement» l'attaque terroriste «ignoble» ayant ciblé vendredi des barrages de l'armée égyptienne dans le nord du Sinaï, réitérant sa condamnation du terrorisme qui menace la sécurité et la stabilité, a déclaré à l'APS,; le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

«Nous condamnons énergiquement l'attaque terroriste qui a ciblé vendredi des barrages de l'armée égyptienne dans le nord du Sinaï faisant plusieurs victimes parmi les soldats égyptiens», a soutenu M. Benali. «Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes de cet ignoble acte terroriste, ainsi que notre solidarité avec le peuple et le gouvernement égyptiens. Nous réitérons également notre condamnation du terrorisme qui menace la sécurité et la stabilité, ce qui interpelle toutes les composantes de la communauté internationale quant à l'importance de poursuivre et de coordonner les efforts sur le double plan régional et international à l'effet de son éradication», a conclu le porte-parole du MAE.