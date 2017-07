clôture de l’année pédagogique 2016-2017 : Priorité à la formation

Le développement d’un secteur stratégique, comme celui de la pêche et de l’aquaculture, doit être appuyé par une recherche efficace et pratique, orientée vers la durabilité et la protection des milieux de production.

À cet effet, seule une approche scientifique, sans cesse renouvelée et adaptée aux contrainte d’exploitation, d’une part, et aux conditions naturelles, d’autres part, peut répondre à la double contrainte qu’est la préservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques.

D’ailleurs, c’est ce qu’a relevé le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, qui a témoigné du rôle important du secteur de la Pêche et de sa contribution dans le renforcement de la sécurité alimentaire du pays, la diminution de la facture d’importation, ainsi que le développement agricole, en le qualifiant du secteur «important et sensible». D’ailleurs, dit-il, dans son intervention, à l’occasion de la clôture de l’année pédagogique 2016-2017, qui s’est déroulée à l’Institut national supérieur de la pêche et de l’aquaculture à Alger, «la sortie de cette nouvelle promotion témoigne des efforts consentis par l’État pour la promotion et la prise en charge de la formation en lui donnant toutes les priorités». Le ministre a cité quelque 50.000 professionnels qui ont reçu une formation dans le domaine de la pêche marine, tandis que 1.500 autres sont en cours de formation. Pour ce qui concerne la clôture de l'année pédagogique 2016/2017, le directeur de l’appui technique a dressé un bilan du cursus pédagogique, qui a atteint 5.355 diplômés, dont 291 de la formation initiale et continue, 360 de la formation continue et 1.464 formation à la carte. Ainsi, cinq branches pour la formation initiale, en l’occurrence la branche de qualification outre-mer, premier lieutenant technicien mécanicien pêche et lieutenant dans l'aquaculture, assistant en aquaculture et capitaine de pêche responsable de côte, avec un total estimé à 262 diplômés, deux branches pour la formation continue, avec un total atteint 29 diplômés. Trois branches dans les sections spéciales : marin qualifié, certificat d'efficacité pêche professionnelle et responsable des côtes, avec 3.600 diplômés.

Il convient de noter que 23 lauréats de différentes branches de la formation issus des sept Instituts de la pêche et l'aquaculture répartis sur le territoire national (l’Institut national supérieur de la pêche et de l'aquaculture marine en Algérie, l’Institut des technologies de la pêche et de l'aquaculture d’el kala, l'Institut de pêche et de l'aquaculture d’Oran, Écoles de formation des techniques de pêche de l'aquaculture Annaba, Cherchell, Beni Saf et El-Ghazaouet).



Un haut niveau pour la recherche marine



Le ministre, qui a donné le lancement de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques 2017, à l’Institut supérieur de la pêche-Port d'Alger, a fait savoir que cette campagne a pour objectif, la contribution à la connaissance nationale de la ressource marine.

La campagne d’évaluation des ressources démersales sera réalisé à bord du navire de recherche Belkacem Grine, prix en charge par des chercheurs algériens, ayant une longueur de 40 m, une puissance motrice de 1.200 CV et une vitesse de 10 nœuds. Au total, il présente une capacité d’accueil de 25 membres, dont 11 scientifiques pour une autonomie de 30 jours. À cet effet, le ministre s’est réjoui de la qualité de la recherche, en la qualifiant «d’une recherche de haut niveau», tout en précisant que cette recherche permettra l’évaluation des ressources démersales à partir de campagnes de pêche scientifiques répétitives conduites par les responsables du secteur de la Pêche. «Cela permettrait la valorisation de la richesse démersales, tout en travaillant sur l’accompagnement des investisseurs dans leur projet pour ce secteur», a-t-il indiqué, ajoutant : «On pourra atteindre les 100.000 tonnes par an en vertu des moyens financiers et humains qui ont été déployés par l’État. Cela fera de ce secteur une alternative complémentaire pour les ressources agricoles, agroalimentaires, en assurant la sécurité alimentaire.» Il a ainsi exhorté les responsables du secteur de la Pêche à prendre en charge les préoccupations des réels investisseurs et opérateurs publiques et privés dans le but de booster ce secteur.



Formation de 136 plongeurs spécialisés dans la pêche du corail



Le directeur général de la pêche marine et de l’aquaculture, M. Hamouche, a, pour sa part, révélé que le ministère de tutelle est sur la voie de préparation de la loi, avec la collaboration d’autres institutions, à savoir les ministères de la Défense nationale, des Transports, de l’Environnement et des Finances, ainsi que les services des Douanes, pour permettre l’organisation de la pêche du corail. Il a fait savoir que la publication de ce décret est prévue pour la fin de l’année en cours. Pour ce faire, il a été procédé à la formation de 136 plongeurs, dont la tâche principale est la pêche du corail. Ces plongeurs sont les seuls en Algérie habilités et autorisés à pêcher le corail, selon M. Hamouche, ajoutant que l’opération de formation se poursuit pour atteindre d’autres groupes, estimant que ce chiffre (136 plongeurs) est suffisant pour la couverture de toute l’opération, sachant que les régions d’El-Tarf (El-Kala) et d’Annaba, pour l’Est, et de Chlef, pour l’Ouest, sont désignées pour l’accueil de cette activité.

Kafia Ait Allouache