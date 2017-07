La DGSN lance un concours de recrutement dans plusieurs spécialités : 1.689 postes à la clé

La Direction générale de la Sûreté nationale recrute des personnels assimilés civils (PCA) et agents contractuels assimilés dans différentes spécialités. En effet, deux avis de recrutement de 1.689 personnes ont été publiés, hier, sur le site électronique de la Sûreté nationale. Le premier avis concerne le recrutement d’universitaires, soit 482 ingénieurs, techniciens supérieurs, des détenteurs de magistères, licenciés de l’enseignement supérieur et médecins diplômés.

Dans le détail, la DGSN cherche à recruter par exemple 10 ingénieurs des travaux publics, 25 psychologues cliniciens de la santé publique, 30 médecins généralistes, 30 infirmiers, 12 ingénieurs en bâtiment, 10 ingénieurs en informatique, 30 techniciens supérieurs en informatique. La même institution a exigé aussi que le participant doit jouir de la nationalité algérienne authentique et avoir le statut juridique du service national réglé, même si celui-ci a été déclaré inapte pour des causes médicales. Quant au second avis, celui-ci porte sur le recrutement de 1.207 personnes, en majorité des ouvriers professionnels et des chauffeurs pour les différentes structures de la sûreté. Ces derniers doivent justifier d’une aptitude physique, d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS), d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou d’un certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS) et d’une expérience professionnelles de 5 ans, au moins dans la même spécialité.

Sont demandés aussi les candidats ayant un certificat de maîtrise professionnelle (CMP) ou d’une expérience dûment reconnue. Pour les chauffeurs, les candidats doivent être titulaires d’un permis de conduire catégorie (B). Sur le nombre demandé, 140 chauffeurs doivent être titulaires d’un permis de conduire catégorie poids lourds ou d’un permis de conduire de catégorie transports.

S’agissant de la constitution de dossier de candidatures, celui-ci comporte une demande manuscrite de participation, une copie de la pièce d’identité nationale, une copie du diplôme du titre ou du diplôme requis et une fiche de renseignement, remplis par le candidat.

Les candidats définitivement admis sont invités à compléter leur dossier de recrutement par l’ensemble des autres pièces : une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, un extrait du casier judiciaire en cours de validité et un certificat de résidence.

Pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées, il est demandé un extrait de l’acte de naissance n° 13, un certificat médical attestant l’aptitude du candidat à exercer les tâches inhérentes au grade postulé, deux (02) photos d’identité, les attestations de travail précisant l’expérience professionnel du candidat dans la spécialité, dûment visées par l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur prive, le cas échéant, une fiche familiale pour les candidats mariés.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au niveau des services de la police locale (sûreté de wilaya, sûreté de daïra), les plus proches du domicile des candidats, à partir de la date de parution de cette annonce. La date de clôture des dépôts de dossiers administratifs est limitée à vingt jours à partir de la parution de cet avis, c’est-à-dire la fin du mois de juillet.

Pour plus d’informations, la DGSN a mis à la disposition des citoyens, son site électronique et ses deux pages sur les réseaux sociaux, pour consulter les conditions d’accès et imprimer le formulaire de participation, et ceci sur le site «www.dgsn.dz».

Sarah A. Benali Cherif