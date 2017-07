Préinscription des nouveaux bacheliers : journées portes ouvertes

Des journées d’information seront organisées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à partir du 26 juillet et jusqu’au 1er août.

Les établissements universitaires ont d’ores et déjà entamé la préparation de la prochaine rentrée universitaire 2017/2018, prévue au mois de septembre prochain, notamment en ce qui concerne les préinscriptions et l’orientation des nouveaux bacheliers de la session de juin 2017. En effet, des journées d’information seront organisées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec les établissements universitaires au profit des futurs bacheliers, et ce à partir du 26 juillet. Plusieurs établissements universitaires seront au rendez-vous de cet évènement, notamment les Écoles nationales supérieures, les Écoles normales supérieures, l’USTHB, les Universités Alger 1, Alger 2 et Alger 3. Les futurs bacheliers trouveront, durant ces Journées portes ouvertes, toutes les informations susceptibles de les aider dans leur choix d’orientation. Il faut rappeler que pour la rentrée universitaire 2017-2018, plusieurs nouveautés ont été annoncées par le ministre du secteur, M. Tahar Hadjar. Il s’agit, entre autres, de la révision de la liste des choix des filières qui a été réduite de 6 à seulement 4 choix pour les nouveaux bacheliers de juin 2017. Le système d’orientation a également été revu partiellement. Une moyenne de 10/20 a été fixée pour pouvoir poursuivre une spécialité dans les langues arabes et littérature, le droit, sciences économiques et sciences politiques.

Une première étape a été consacrée aux premières inscriptions et à l’orientation, et une deuxième étape a été consacrée à l’étude des transferts, à condition que la demande soit justifiée. Ces deux étapes vont se dérouler en juillet prochain, et les inscriptions finales, administratives et pédagogiques, se dérouleront en septembre prochain, avant la rentrée universitaire. Les nouveaux bacheliers vont pouvoir, contrairement aux années précédentes, avoir des vacances tout au long du mois d’août. Et pour la première fois, les demandes d’hébergement vont se faire via un système numérisé. Le ministère de l’enseignement supérieur qui s’attend à atteindre 1,6 million d’étudiants l’année prochaine, devra réceptionner au titre de la même année universitaire plus de 80 000 places pédagogiques et 49.000 lits. Le secteur disposera ainsi d’un total de 1,4 million de places pédagogiques et de 700 000 lits. Pour l’encadrement pédagogique, le secteur dispose de 60.000 encadreurs.



Les préinscriptions des nouveaux bacheliers du 1er au 16 août



La période des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 2017-2018, s’étalera du 1er au 16 août. La période des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers s’étalera du 1er au 5 août, et concernera les préinscriptions, la confirmation des préinscriptions, puis le traitement électronique de toutes les demandes à partir du 6 août. Les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir. «Le ministère a pris en considération quatre cas de figure : le premier pourrait survenir si le bachelier obtient la spécialité choisie, il pourra alors entamer la procédure des inscriptions administratives prévue en septembre. Deuxième cas de figure, le bachelier n’obtient aucun de ses choix, il disposera alors d’une seconde chance pour être réorienté. Lorsque le bachelier choisit une spécialité qui exige un entretien, tel que dans les Écoles normales supérieures (ENS) et les Écoles d’application, soit il réussit son entretien et son choix est confirmé, soit il bénéficie d’une seconde chance pour soumettre une nouvelle demande d’orientation. Le quatrième cas de figure concerne le bachelier qui obtient son choix, mais dans une autre ville que celle choisie. Ce dernier disposera d’une seconde chance pour refaire son choix», a fait savoir le même responsable, ajoutant que toutes ces opérations se feront sur la plateforme électronique dédiée aux inscriptions universitaires. «Les entretiens relatifs aux cas spéciaux seront effectués, les 12 et 13 août, alors que l’étude de ces cas est fixée au 14 et 15 du même mois», affirmant que les nouveaux bacheliers sauront leur orientation le 16 août 2017. Par ailleurs, le ministère permettra aux nouveaux étudiant de s’inscrire dans les cités universitaires, à travers une plateforme qui sera introduite pour la première fois durant la prochaine rentrée scolaire, et ce à partir du 16 août.

La période des inscriptions finales (inscription administrative) des nouveaux bacheliers a été fixée entre les 10 et 14 septembre, pour que la rentrée universitaire commence le 17 septembre, alors qu’elle débutera, quant aux anciens étudiants, le 5 du même mois.

Salima Ettouahria

Session spéciale du BAC

Dispositif sécuritaire reconduit

Les services de la Gendarmerie nationale (GN ont annoncé hier la mise en place d’un dispositif de sécurité spécial pour le bon déroulement de la session spéciale du baccalauréat prévue à partir du 13 juillet. «Pour assurer le cadre de bon déroulement des épreuves du Baccalauréat de la session spéciale 2017 prévue du 13 au 18 juillet 2017, et en coordination avec le ministère de l’Education nationale et les autres services de sécurité, le commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif spécial pour assurer le succès de cet important évènement dans les meilleures conditions sécuritaires», ont précisé les services de la GN.

Le Commandement de la Gendarmerie nationale mettra en place un dispositif opérationnel, fixe et mobile, en déployant les moyens humains et matériels nécessaires à travers les 48 wilayas du pays, par le renforcement des dispositifs de sécurité routière à travers les routes nationales, les chemins de wilaya et les routes communales et ce avant et pendant la période du déroulement des examens. La sécurité sera également renforcée au niveau des centres d’examen outre l’accompagnement et la sécurisation de l’opération de transport et de distribution des sujets à partir des directions de l’éducation jusqu’aux centres d’examen, outre l’organisation de vols réguliers vers les centres situés dans les régions éloignées dans le grand sud. Les unités de la GN veilleront à la sécurisation et à l’acheminement des copies vers les centres d’examens et les centres de regroupement puis aux centres de correction sis dans les territoires relevant de leur compétence.