M. Hamel inaugure plusieurs structures à khenchela : Renforcer la sécurité de proximité

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, a inauguré, dimanche à Khenchela, plusieurs structures relevant de son secteur.

Le général major Hamel a entamé sa visite de travail et d’inspection dans cette wilaya, par l’inauguration officielle du nouveau siège de la sûreté de wilaya, implanté dans la ville de Khenchela et dont les travaux ont été achevés fin 2016 et mis en service au début de l’année 2017, pour un investissement de 194 millions de dinars, selon les explications fournies sur place. Le DGSN, qui a pris connaissance, au cours de la cérémonie d’inauguration de cette nouvelle structure, des résultats réalisés durant les dernières années dans le domaine de la lutte contre la criminalité et la sécurisation des citoyens et des biens, a donné des instructions à l’effet de se concentrer davantage sur la sécurité de proximité. Le général major Hamel, qui s’est dirigé par la suite vers le centre de formation et de préparation, situé à proximité immédiate du nouveau siège de la sûreté de wilaya, a insisté sur l’urgence d’être au diapason des nouvelles technologies, que les employés de police doivent utiliser dans l’exécution de leurs missions, notamment en ce qui concerne la classification des données et des archives. Le DGSN a également inauguré le nouveau siège du centre médico-social de la Sûreté nationale, situé au centre de Khenchela, et baptisé au nom du chahid du devoir, le commissaire de police Khedari Azouz, assassiné par les terroristes en 1994, insistant sur l’amélioration des services médico-sociaux proposés aux employés de la Sûreté nationale.

Le DGSN a clôturé sa visite dans la wilaya de Khenchela par l’inauguration du siège de sûreté de daïra d’El- Hamma, à 7 km à l’ouest de Khenchela, et un célibatorium situé à proximité de ce siège. Dans une déclaration à la presse, le général major Hamel a indiqué que la wilaya était «sécurisée, avec un taux de couverture sécuritaire estimé actuellement à 87,50%», soit une moyenne d’un policier pour 194 âmes.