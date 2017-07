NAHD : Sofiane Bendebka a résilié son contrat

Le divorce est définitivement consommé entre Sofiane Bendebka et le NAHD. Le joueur et capitaine des Sang et Or, symbole de la relève au sein d’un club réputé pour sa formation, a résilié ce dimanche son contrat, mettant ainsi fin à son aventure chez son club de toujours.

Cette issue, quand bien même brusque, était attendue dans la mesure où le joueur a déjà demandé à partir la saison passée, mais il a été retenu par son club.

A l’époque, le gaucher avait des touches au Portugal et espérait alors décrocher un contrat professionnel...

Depuis, les choses semblent s’être tassées de ce côté-là, mais le milieu de terrain a tenu quand même à se désengager de son contrat avec le NAHD.

A l’heure qu’il est, rien n’a filtré sur sa prochaine destination. Joint par nos soins, Bendebka nous a révélé qu’il se donnait le temps de faire une pauser et réfléchir à sa prochaine destination.

« Franchement, je n’en sais rien. Je n’ai rien prévu. J’y réfléchirai le temps qu’il faudra. Après, on verra », a-t-il déclaré à chaud. Qu’à cela ne tienne, certaines informations le donnent déjà comme acquis à l’Entente de Sétif.

Cela reste des supputations, mais à défaut d’un transfert à l’étranger, Bendebka rejoindra à coup sûr un gros bras du championnat.

Amar Benrabah

Bouteba (ex-ESS), 11e recrue



Le défenseur Sofiane Bouteba, libéré par l’ES Sétif, s’est engagé pour un contrat de deux ans avec le NA Hussein-Dey. L’ancien sociétaire du DRB Tadjenanet (28 ans) devient ainsi la 11e recrue estivale du Nasria après Harrag, Chouiter, Oukkal, Allati, Brahimi, Roudine, Azzouz, Addadi, Chekhrit et le gardien de but Boussouf.