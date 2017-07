Lakhdar Adjali, Entraîneur du CA Batna : « Reconstruire une équipe valable »

Vous êtes le nouvel entraîneur du Chabab de Batna. Votre sentiment...

Je suis content de ce choix, parce que je veux construire une bonne équipe et mettre en œuvre sur le terrain, mes connaissances du football. J’ai ma vision sur la question et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par les responsables du club.



Comment se sont effectués les contacts ?

Le président du CAB a demandé mes services via un manager. Ce dernier à pris attache avec moi et m’a fait part de l’intérêt que me vouaient les dirigeants du club. J’ai accepté de les rencontrer. On n’a pas tardé à trouvé un terrain d’entente. Suite à quoi, j’ai accepté de driver le CAB.



On imagine que l’accession a été l’objectif qui vous a été assigné, n’est-ce pas ?

Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas un vendeur de rêves. Je préfère être objectif et réaliste. Le CAB a très peu de moyens en ce moment et l’équipe s’est vidée de son effectif. Tous les joueurs sont partis pour diverses raisons.



Vous vous êtes entendus sur quoi alors ?

Il faudra reconstruire une équipe valable, équilibrée dans ses trois compartiments, qui pratique du beau football, avec une bonne assimilation technico-tactique.

Une équipe au jeu discipliné et bien organisée sur le terrain. Une équipe rigoureuse sur le plan tactique donc, avec des joueurs engagés à fond, qui mouillent le maillot à chaque match.

L’état d’esprit et la solidarité doivent être de mise au sein du groupe. Avec des joueurs qui ne rechignent pas à l’entraînement. On jouera pour le maintien cette saison.



C’est plus raisonnable apparemment au vu des données actuelles ?

Exactement. Vous savez, lorsqu’on ne prend pas le temps de construire et qu’on ne se montre pas patient, on ne fait en réalité rien d’intéressant, ni de constructif. Il faut prendre le temps de construire. Moi, je crois aux vertus du travail, de l’effort et de la patience.



N’avez-vous pas d’appréhensions... et pourquoi avoir accepté de travailler dans un club sans moyens ?

Je prends l’équipe avec de bonnes intentions. Le fait que le président et les dirigeants soient sincères avec moi et qu’ils m’aient dit, dès le départ, la vérité, est une très bonne chose et un point que j’ai retenu. Ils m’ont dit, il n’y a pas d’argent, les joueurs sont partis, l’ancien président Nezzar, l’homme fort du CAB, nous a quittés. Ces mots ne m’ont pas laissé indifférent. Participer à la reconstruction de ce club des Aurès, une région de martyrs de la Révolution et l’honnêteté des dirigeants m’ont poussé à accepter l’offre du Chabab Aurès Batna. La mission s’annonce certes difficile, mais j’ai envie de relever le défi.



Adjali entraîneur en chef, c’est une première pour vous en équipe seniors…

Tout-à-fait ! C’est ce qui m’a aussi encouragé à accepter de driver Batna. C’est un challenge à relever et une bonne opportunité pour moi. Cela fait trois ans que je suis rentré en Algérie, j’ai exercé en tant qu’adjoint au MOB et à la JSK, cette fois je prends seul les commandes d’une équipe. Je ferai de mon mieux pour réussir de bonnes choses avec le CAB.



Comment comptez-vous régler le problème de l’effectif, vu du départ massif des joueurs de la saison passée ?

On a contacté certains joueurs. Entre-temps, on a pris trois jours et cela depuis dimanche, pour donner la chance aux joueurs qui viennent de divers horizons qui ne sont pas connus, de venir tenter leur chance au CAB. On retiendra les meilleurs. Ceux qui d’après nous ont un bon niveau et des qualités pour porter les couleurs du Chabab. On leur fait des tests en organisant des matches entre eux. On a déjà supervisé environ 160 joueurs.





Est-ce que certains ont retenu votre attention ?

Oui, il y en a quelques-uns qui peuvent faire l’affaire. On les aidera à progresser pour défendre les couleurs du CAB et réussir aussi leur carrière sur le plan personnel.



On croit savoir que vous souhaitez avoir Azzedine Rahim à vos côtés dans le staff ?

Exact. C’est un bon ami, je m’entends très bien avec lui et c’est un bon connaisseur en la matière. Il y a la confiance entre nous. Je sais qu’on s’entendra très bien dans le travail. Je l’ai proposé aux dirigeants. Ensuite, il faudra voir s’il est disposé à venir à Batna et si les conditions de sa venue l’arrangent. Je souhaite vraiment qu’il soit dans mon staff technique... On verra ces jours-ci.





Où et quand se déroulera le stage d’intersaison ?

J’ai demandé aux dirigeants d’essayer de nous dénicher un stage au centre El-Baz de Sétif, du 16 au 29 juillet. Il dispose de toutes les commodités qui permettent d’effectuer une bonne préparation. J’espère que le CAB ne sera pas privé de recrutement en raison des dossiers déposés par des joueurs de la saison passée à la CRL. Inchallah les problèmes vont se régler au fur et à mesure. On œuvrera à bâtir une bonne équipe d’avenir.



Confiant ?

Il faut bien l’être. Il est vrai que j’aurais souhaité travailler dans un club nanti et disposant donc de gros moyens, mais la situation des clubs en Algérie et ce qu’elle est, on fait avec. Parfois avec peu de moyens et beaucoup de bon sens, on parvient à faire mieux que ceux qui ont de l’argent mais qui n’ont aucune relation avec le football. J’espère qu’on parviendra à nos objectifs avec l’aide de tous. Je ne terminerai pas sans lancer un appel pressant aux autorités locales de la wilaya de Batna pour venir en aide au CAB qui représente la ville et toute la région des Aurès. Ce club ne mérite pas qu’on l’abandonne.

Mohamed-Amine Azzouz