USMA 4 - Caps United 1  : Fantastiques ROUGE ET NOIR

L’USM Alger s’est brillamment imposée, dimanche soir en nocturne, au stade 5-Juillet, en Ligue des Champions africaine (LDC) face aux Zimbabwéens de Caps United, sur le score sans appel de 4 à 1, pour le compte de la 6e et dernière journée (groupe B) de la phase de poules.

L’équipe alignée par Paul Put a sorti un super match devant des gradins bien garnis et un public usmiste en or, qui a mis une ambiance colorée des grands jours. Cela du fait aussi que l’USMA fêtait aussi le 80e anniversaire de son existence.

Les camarades de Benguit ont dominé leur adversaire du jour, avec une prestation de haute facture par la même. Ils ont réussi à l’emporter par un score lourd, en inscrivant deux buts à chaque mi-temps. Les réalisations usmistes ont été l’œuvre de Ziri Hamar, qui a réussi un chef-d’œuvre (36’), le néo-attaquant Okacha Hamzaoui, qui a réussi à marquer son premier but sous les couleurs Rouge et Noir (41’) lors du premier half. Oussama Derfelou a pour sa part réussi un joli doublé en seconde période, scellant la victoire du représentant algérien en Ligue des Champions africaine (78’, 88’).

Caps United a réduit la marque par Amidu (81’). Grâce à ce succès, l’USM Alger arrache avec brio sa qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales des clubs, avec de surcroit la première place du groupe B avec un total de 11 points devant le Ahly de Tripoli (9 points) qui l’accompagne en quart de finale grâce à son match nul réalisé contre le Zamalek dimanche au Caire (2-2). La première place du groupe B permet ainsi à l’USMA d’éviter le leader du groupe A, l’Etoile Sportive du Sahel (Tunisie), un habitué des grands rendez-vous africains, avec un riche palmarès de surcroit sur le plan continental. Les Rouge et Noir auront comme adversaire le représentant du football mozambicain, Ferroviario Da Beira classé second du groupe A, pour une place en demi-finales. L’avantage pour l’équipe de Soustara d’avoir terminé à la première place réside dans le fait qu’ils joueront la manche aller au Mozambique et recevront au match retour à Alger au stade 5-Juillet.



Les Usmistes rêvent du trophée africain



A présent, tout le camp usmiste croise les doigts pour son équipe. Le rêve de remporter enfin le premier titre africain est permis. Les Beldjilali, Meftah, Chafai, Koudri, Hamzaoui, Benguit, Benmoussa, Darfalou et tous les autres ont montré jusque-là de bonnes dispositions en Ligue des Champions africaine. On les croit capables d’aller chercher le titre tant convoité qui manque au club. Finaliste malheureux de la Ligue des champions 2015, l’USMA est avide d’atteindre la finale de l’édition 2017 pour espérer prendre sa revanche sur le sort et inscrire une première étoile africaine à son palmarès et sur son maillot. Tous les Usmistes ne rêvent que d’une chose : voir leur équipe favorite atteindre la finale et remporter son premier titre continental. Ils croient fermement en elle au vu de ce qu’elle leur présente sur le terrain, notamment au stade 5-Juillet, lors de cette LDC.



Meilleure attaque sur les quatre groupes



Avec 12 buts inscrits lors de la phase des poules, l’USMA dispose de la meilleure attaque sur l’ensemble des équipes constituant les quatre groupes. La moitié des buts usmistes marqués au cours de la phase de poules sont l’œuvre du défenseur Farouk Chafai et de l’attaquant Oussama Darfalou, qui comptent chacun trois réalisations. L’USMA avait aussi terminé comme meilleure attaque du championnat saison 2016-2017, en marquant 50 buts en 30 matchs. Cela peut être un signe révélateur des capacités de l’équipe à aller de l’avant. Une équipe qui marque peut gagner le titre au final. C’est tout le bien qu’on souhaite au représentant algérien dans cette Ligue des Champions africaine. Paul Put n’a pas caché sa satisfaction par rapport à la prestation de son équipe : «Je suis très content du rendement de mes joueurs, tant sur plan défensif qu’offensif. Ils se sont créés beaucoup d’occasions et ils ont bien joué. J’espère que nous poursuivrons sur cette lancée et cette progression de l’équipe sur tous les plans, pour être encore plus compétitif parce que le parcours est encore long et parsemé d’embûches. Rien n’est facile en football», a affirmé le technicien belge à l’issue de la partie.

Mohamed-Amine Azzouz