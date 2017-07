Production industrielle du secteur public : En légère hausse

La production industrielle du secteur public a enregistré une hausse de 0,1% au premier trimestre de 2017 par rapport au même trimestre de 2016, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Cette hausse a été essentiellement tirée par les secteurs des bois et papiers, de l’énergie et de l’agroalimentaire, alors que des contre-performances ont été enregistrées notamment dans certaines filières des industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques.

La production dans le secteur de l’énergie a été marquée par une croissance de 3,5%, de moindre ampleur que celle relevée au trimestre précédent (+5,8%) mais non négligeable comparativement à celle observée à la même période de l’année précédente (+1,7%). Un net relèvement de la production a caractérisé le secteur des hydrocarbures qui a marqué une hausse de 2,5%. La production du pétrole brut et du gaz naturel a augmenté de 3,6%, tandis que le raffinage de pétrole brut a haussé de 2,3%. Quant à la liquéfaction du gaz naturel, elle a baissé de 2,2%. Mais de tous les secteurs industriels, la plus forte croissance a été observée dans les industries des bois et papier avec une hausse de 14,1% au premier semestre 2017, poursuivant ainsi la même tendance remarquable enregistrée sur toute l’année 2016 (+33%). Cette évolution a été induite par les activités de l’industrie de l’ameublement (+54,3%) et celle du liège (+68,6%). En revanche, une baisse a été enregistrée dans la menuiserie générale et les biens intermédiaires (-10,4%) et la fabrication et transformation du papier en bois (-2,9%). Concernant les industries agro-alimentaires, leur production a observé une hausse pour le troisième trimestre consécutif, avec un taux de 6,1% grâce à l’évolution de la production du travail de grains qui a fait un bond de 18,1%. Les industries des textiles ont vu leur production augmenter pour le deuxième trimestre consécutif avec une hausse de 1,2% grâce notamment à la branche des biens intermédiaires (+10,2%), contrairement aux biens de consommation (-18,9%). Par contre, le secteur des mines et carrières a enregistré une baisse de 5,5%. Néanmoins, le taux observé au premier trimestre 2017 a été de moindre ampleur que celui enregistré au trimestre précédent (-12,6%). Le recul de la production observé au niveau de l’extraction de la pierre, argile et sable (-8,2%) a largement influé sur la tendance générale. En revanche l’extraction du minerai de fer et l’extraction du minerai de phosphate ont affiché des augmentations respectives de 4,7% et de 12,2%. Les industrie sidérurgiques, métalliques, mécaniques,électriques et électroniques (ISMMEE) ont connu une baisse de 12,4%.

Plusieurs activités ont contribué à cette contre-performance dont celles de fabrication de biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-6,1%) et de la fabrication des biens d’équipements mécaniques (-75,1%). Par ailleurs, un relèvement de la production a caractérisé la sidérurgie et transformation de la fonte et acier, et celle des biens d’équipement métallique qui ont affiché des croissances respectives de 11,3% et de 2,3%. Pour ce qui est de la production des matériaux de construction, elle a été marquée par une baisse de 3,1% au 1er trimestre 2017, après des hausses appréciables enregistrées aux quatre trimestres de l’année 2016 avec une moyenne annuelle de +5,2% durant l’année précédente. A l’exception de la fabrication des matériaux de construction et produits rouges, qui s’est distinguée par une croissance de 13,5%, taux similaire à celui observé au 4ème trimestre 2016 (+13,7%), le reste a connu des baisses. Les industries chimiques ont enregistré une baisse de 10,6% au premier trimestre 2017. Cette tendance est perceptible au niveau de certaines activités, notamment la fabrication des produits pharmaceutiques (-21,6%) et la fabrication des engrais et pesticides (-6,3%). Toutefois, des relèvements appréciables ont caractérisé d’autres activités, essentiellement la fabrication d’autres produits chimiques (+37,2%) et des autres biens intermédiaires en plastique (+4,4%). Quant à l’Industrie du lait, celle-ci a accusé une baisse de 0,5%, très légère comparativement à celle observée au même trimestre de l’année 2016 (-4,4%). En revanche, après des variations positives enregistrées au 4ème trimestre 2016, les industries des tabacs manufacturés et allumettes et les produits alimentaires pour animaux ont accusé des baisses respectives de 10,2% et de 9,1%. Pour ce qui est des cuirs et chaussures, leur production a observé une baisse de 13,1% au 1er trimestre 2017. Les deux activités relevant du secteur qui sont les biens intermédiaires et les biens de consommation ont influé sur cette tendance avec des taux respectifs de -16,6% et de -5,6%. (APS)