Règlement pacifique de la crise libyenne : Des délégations prochainement en Algérie

M. Messahel a annoncé des visites de délégations représentants les différentes parties libyennes dans le cadre des efforts déployés pour parvenir à un règlement pacifique de la crise en Libye. M. Messahel a affirmé que l'Algérie poursuit ses efforts pour un règlement pacifique de la crise libyenne et la consécration du dialogue inter-libyens, mettant l'accent sur une intensification des actions diplomatiques qui verra prochainement des visites (en Algérie) de délégations représentants les différentes parties libyennes, exception faite des groupes classés «organisations terroristes» par l'ONU. En outre, le chef de la diplomatie algérienne a annoncé la visite prochaine du représentant spécial du Secrétaire Général de l’ONU pour la Libye et Chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye (Manul), Ghassan Salamé. Par ailleurs, le ministre a indiqué que la question libyenne sera évoqué lors de sa visite, ce lundi, en Italie, étant donné que «les Italiens sont concernés», précisant que cette visite sera suivie par d'autres en Egypte et aux Emirats Arabes Unis. Les efforts de l'Algérie visent à la recherche des solutions à travers le dialogue sans exclusive, exception faite des groupes classés terroristes, a réitéré M. Messahel, estimant que la solution à la crise en Libye passe par «le dialogue inclusif libo-libyen et la réconciliation nationale». Rappelant son entretien lundi matin avec le président du Haut Conseil pour la réconciliation en Libye, Mohamed El Haouch, M. Messahel a affirmé que «le dialogue inter-libyen se poursuivait et que les Libyens faisaient un travail colossal et que tout un chacun était convaincu qu'il n'existait pas d'alternative à la solution pacifique sans ingérence aucune dans les affaires internes de la Libye». Le ministre a réitéré avoir perçu, lors de ses deux tournées en Libye, «une volonté commune chez les Libyens» rappelant que «23 villes libyennes ont rejoint le dialogue libo-libyen».



Mohamed El Haouch :

«L’Algérie, soutient avec force notre réconciliation»



Le président du Haut Conseil pour la réconciliation en Libye, Mohamed El Haouch, a affirmé à Alger que «l'Algérie figure parmi les pays soutenant avec force la réconciliation nationale en Libye». «Nous avons été invité par le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, à effectuer une visite en Algérie et présenter une vision claire et globale pour le règlement du problème en Libye», a indiqué le responsable libyen à l'issue d'un entretien avec M. Messahel en marge de l'atelier international sur «le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme», organisé au Palais des Nations.

Il a affirmé dans ce sens que «l'Algérie figure parmi les pays soutenant avec force la réconciliation nationale», vu son expérience en la matière. «Nous saisissons l'opportunité de notre présence en Algérie en vue de présenter une feuille de travail dans le cadre de l'atelier international sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en vue de dégager une approche globale pour le règlement de la crise libyenne», a ajouté M. El Haouch. (APS)