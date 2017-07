Prévention et lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme

Considérée comme l’un des succès politiques phare du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, la Réconciliation nationale a bénéficié, à travers sa mise en œuvre, d’une aura qui va bien au-delà des frontières de l’Algérie, et son ancrage ne cesse de se consolider au double plan régional et international.

La réconciliation nationale se hisse, en effet, titre de référent en matière de résolution pacifique des conflits et crises politiques, a estimé, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, dans son allocution d’ouverture des travaux de l’atelier international sur «Le rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme», qu’abrite depuis hier le palais des Nations du Club-des-Pins, pour une durée de deux jours.

L’importance de cet atelier réside, notamment dans les profils des participants, parmi eu des officiels de haut rang, des diplomates et des experts des questions des domaines de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. En sus de nombreux ambassadeurs en poste à l’Alger, l’événement, initié par le Président de la République, a réuni des représentants des pays membres du Forum global de lutte contre le terrorisme (GCTF) et du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les pays de la région du Sahel et des organisations internationales et régionales, dont les Nations unies, l’Union africaine (UA), l’Union européenne (UE), Afripol, Europol, la Ligue des États arabes et l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

S’adressant à cette assistance, M. Messahel a fait valoir d’entrée, dans son allocution, que «le potentiel de contribution de la réconciliation nationale à la restauration de la paix et de la stabilité, ainsi qu’à l’élimination des fléaux de l’extrémisme violent et du terrorisme». Le ministre tiendra à préciser que le choix du thème de l’atelier d’hier «repose sur le fait que la réconciliation a été, en Algérie, un choix qui a contribué de façon déterminante à l’arrêt de l'effusion du sang, à l'élimination de la menace terroriste qui pesait alors sur le pays, au rétablissement de la paix et de la sécurité, et à la forte relance de la dynamique de développement socioéconomique».

«C’est un choix qui a été fait par le peuple algérien, dès l’apparition de la violence terroriste et de l’affirmation de la volonté des promoteurs de cette violence d'entraîner tout le peuple dans la voie de la confrontation fratricide et de l'autodestruction», fera savoir en outre M. Messahel, rappelant que ce même choix «s’est graduellement affirmé à travers les politiques de la Rahma et de Concorde civile». Il rappelle aussi que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a érigé la politique de la Concorde civile et de la Réconciliation nationale au rang de «priorité première» et «d’objectif fondamental» de son action, engagée dès son élection, en 1999, à la magistrature suprême du pays.

Le ministre des Affaires étrangères mettra aussi l’accent sur l’adhésion du peuple algérien et son soutien à cette vision de Réconciliation prônée par le Chef de l’État. À deux reprises, soit lors de référendums organisés successivement en 1999 et en 2005, à l’initiative de M. Bouteflika, les Algériens ont eu à exprimé leur rejet «ferme et catégorique du piège de la fitna, de la division et de la voie de la violence».



La Réconciliation nationale, ses valeurs élevées et ses leviers de réussite



La tolérance, le respect mutuel dans la diversité, la compassion, la compréhension, la clémence et la générosité, ce sont-là quelques- unes des «valeurs élevées» de la Réconciliation nationale citées par le ministre des Affaires étrangères dans son allocution à l’atelier international tenu hier à Alger et consacré à l’examen de l’expérience algérienne en la matière. Il évoque aussi d’autres vertus de cette politique phare du Président de la République, telle l’acceptation par tous «que l’ordre républicain et démocratique, les droits constitutionnels aux libertés publiques et individuelles, et leur respect constituent le socle intangible du pacte social que seul peut permettre à la nation de préserver son unité et de réaliser les espérances communes de progrès et de prospérité». M. Messahel explique par la suite que la Réconciliation nationale repose sur quatre leviers qui ont été déterminants dans la réunion des conditions de sa réussite. Le premier porte sur l’exigence de respect de la Constitution et des lois de la République par tous. Le second souligne la nécessité d’une solidarité agissante de l’ensemble de la communauté nationale avec toutes les victimes de la tragédie sans exception et sans distinction. Le troisième levier traite de la reconnaissance du rôle des institutions de l’État et des Patriotes qui ont sauvé le pays du chaos programmé par les ennemis du peuple, tout en veillant scrupuleusement, indique M. Messahel, «à inscrire leur combat quotidien dans le cadre de la loi et des obligations contractées par l'État en matière de protection et de promotion des droits de l'homme et des libertés». Le ministre tiendra à rappeler, à ce propos, l'adoption en 1993 d’un moratoire sur l’exécution de la peine de mort, ce qui illustre, argue-t-il «l'attachement des autorités publiques au respect de la sacralité de la vie humaine, même envers des personnes condamnées par la justice, pour avoir justement violé cette sacralité et commis des crimes passibles de la peine capitale». Le quatrième levier se rapporte à «l'ouverture de la chance du retour au sein de la communauté nationale à ceux dont la voie s’en est écartée, un retour qui se fonde sur le repentir dans le respect de l'ordre républicain», explique encore le ministre. Il affirme aussi que grâce à la Réconciliation nationale, «le pays a trouvé, dans ces valeurs ancestrales, dans sa profondeur humaine et culturelle, dans la sagesse de son Président et la générosité de son Peuple, les ressources morales, le courage et la volonté de mettre fin souverainement, par lui-même et pour lui- même, au malheur qui l'a frappé et de réunir à nouveau ses enfants, tous ses enfants, autour du seul objectif qui vaille le sacrifice suprême, à savoir la conjonction des efforts de tous pour la construction d'une Algérie républicaine, démocratique, ancrée dans ses propres valeurs, tolérante et résolument ouverte sur le monde et la modernité».



Des mesures urgentes pour faire face au flux important de migrants clandestins



Dans ses déclaration à la presse, le ministre des Affaires étrangères, qui répondait à une question au sujet de l’immigration clandestine et son impact sur la sécurité du pays, affirme catégorique que «lorsqu’il s’agit de question de sécurité nationale, nous n’avons de leçon à recevoir de personne». M. Messahel s’est dit également convaincu que derrière «le mouvement massif des migrants clandestins qui sont arrivés en Algérie, se cachent des réseaux organisés de narcotrafic et de terrorisme». Dans ce contexte, il annonce que le gouvernement était en phase de «prendre des mesures urgentes pour faire face à ce flux important de migrants clandestins, d’autant qu’il s’agit là d’un phénomène qui constitue désormais «une menace pour la sécurité nationale», a-t-il tenu à préciser. Cette menace «émane d'une mafia organisée, comprenant des Algériens, qui encadre les opérations de migration clandestine vers l'Algérie, après la fermeture de l'accès libyen du fait de la présence des forces étrangères et de représentants de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM)», a-t-il expliqué. Il a ajouté que les réseaux de trafic humain sont en relation directe avec certains groupes terroristes et le crime organisé, et que face à cette situation, «il est de notre devoir, en tant que gouvernement et Algériens, de défendre la souveraineté et la sécurité de notre pays, et c'est aussi un droit», rappelant, à ce propos, les mesures prises à cet effet par certains pays européens. Rappelant que l'Algérie a «des lois qui interdisent l'immigration clandestine sur son territoire», le ministre a précisé que des conventions existent avec les pays d'origine, comme le Niger et le Mali, à la faveur desquelles sont périodiquement organisées des opérations de rapatriement. Des négociations sont en cours avec d'autres pays pour le rapatriement de leurs ressortissants dans le cadre des conventions internationales connues, a-t-il ajouté. Concernant les risques de l'immigration clandestine et ses liens avec le terrorisme, M. Messahel a tenu à préciser que «5.000 Africains figurent parmi les combattants étrangers au sein des organisations terroristes», ajoutant que ce chiffre est «énorme». Il a rappelé les statistiques de l'ONU sur les revenus de la contrebande qui s'élèvent annuellement à 800 millions de dollars, précisant que ces fonds sont utilisés pour le financement du terrorisme. Actuellement, «vingt millions d'Africains, contraints de fuir le climat rude, le chômage et les conflits, trouvent des difficultés à rejoindre l'Europe après la fermeture de tous les accès», a indiqué M. Messahel.

Karim Aoudia



Les états-Unis saluent la volonté de l’Algérie de partager son expérience

L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Algérie, Mme Joan Polaschik, a salué, hier à Alger, la volonté de l'Algérie de partager son expérience en matière de réconciliation nationale avec les autres pays, notamment ceux en situation de crise. «L'Algérie a vécu des années très difficiles durant les années 1990, et elle a aujourd'hui une expérience (dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la réconciliation nationale) très importante à partager, notamment en ces périodes où l’on enregistre des situations de crise dans plusieurs pays à travers le monde, à l'instar du Mali, de la Libye, de la Syrie et de l'Iraq», a déclaré Mme Polaschik à la presse, en marge d'un atelier international sur le «Rôle de la réconciliation nationale dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme». «L'expérience algérienne peut aider au règlement de ces crises, même si chaque crise a ses propres spécificités», a-t-elle affirmé. La diplomate américaine a également indiqué que son pays partageait la même vision que l'Algérie sur la nécessité de régler les différentes crises par la voie politique, et non pas militaire. (APS)