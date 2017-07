Révision du système de rémunération des pharmaciens : Aucune décision n’a été prise

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Mourad Zemali, a assuré, qu’aucune décision portant révision du système de rémunération des pharmaciens «n’a été prise», indique un communiqué du ministère. «Aucune décision concernant la révision du système de rémunération des pharmaciens n’a été prise à ce jour», a-t-il indiqué aux représentants du Syndicat National des Pharmaciens d’officines (SNAPO) et ceux du Conseil National de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), qu’il a reçus en présence des responsables de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et de la Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS). La rencontre «s’inscrit dans le cadre de la démarche prônée par le Gouvernement, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à privilégier le dialogue et la concertation avec les partenaires sociaux et économiques», souligne la même source, ajoutant que le ministre «a insisté sur l’importance de la promotion du dialogue et de la concertation, qui doivent absolument présider à toute initiative et proposition portant sur le dossier relatif à la relation conventionnelle entre les caisses de sécurité sociale et les pharmaciens d’officine. Le ministre a souligné, note le communiqué, « l’importance du partenariat historique avec la corporation des pharmaciens qui a permis la réussite du système «Chifa» et du tiers payant, au profit de la population d’assurés sociaux et de leurs ayant droits, qu’il convient de préserver et de développer davantage». M. Zemali a insisté par ailleurs sur le fait qu’ «aucune mesure ne sera retenue sans que soient prises en compte, d’une manière consensuelle, les préoccupations des pharmaciens», tout en rappelant «le contexte particulier relatif aux équilibres financiers des caisses de sécurité sociale qui relèvent d’une approche multisectorielle». Annonçant «des réunions techniques» dans les prochains jours entre les responsables du secteur de la sécurité sociale et les représentants des organisations syndicales pour formuler des propositions dans le cadre de ces orientations, le ministère a ajouté que le SNAPO et le CNOP «ont marqué leur satisfaction pour l’organisation de cette rencontre avec le ministre et les assurances pour la poursuite du dialogue et de la concertation dans le cadre des perspectives proposées par rapport à l’évolution de ce partenariat».