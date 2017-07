Préparation des élections locales : M. Bedoui met l’accent sur la coordination avec la HIISE

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a mis l’accent sur l’importance de la coordination avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), pour une bonne préparation des prochaines élections locales et de «remédier aux insuffisances», a indiqué hier un communiqué du ministère.

Lors de sa rencontre avec les cadres de son département, dans le cadre de la préparation des prochaines élections locales, M. Bedoui s’est engagé, précise la même source, «à travailler de concert avec la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), en tant que véritable partenaire», appelant à «la tenue d’une réunion de haut niveau avec la HIISE et à œuvrer à la préparation d’une rencontre dans les tout prochains jours pour présenter les nouvelles propositions relatives à l’organisation et au déroulement du processus électoral en vue de remédier aux insuffisances». Le ministre a insisté, à ce propos, sur l’impératif de «travailler ensemble, d’écouter les propositions et de coordonner pour étudier tous les aspects afin d’être prêts au rendez-vous», ajoutant que «le but majeur est de garantir la transparence et le succès des élections, comme l’a précédemment souligné le premier magistrat du pays, le président de la République».



Développement et fiscalité locale, priorité du secteur



S’agissant du développement et de la fiscalité locale, le ministre a affirmé que ces deux dossiers constituent «la priorité principale» pour le secteur, d’autant plus que le président de la République «a mis l’accent, à plusieurs reprises, sur leur relance de manière à aboutir à une prospérité économique locale, bénéfique tant pour la commune et l’investisseur que pour le citoyen, en général», appelant, à ce titre, à «la nécessité d’un accompagnement et d’un suivi afin que nos régions intérieures soient de véritables pôles économiques, créateurs de richesses». Pour ce qui est du dossier des wilayas déléguées dans les Hauts-plateaux et du projet de loi relative aux wilayas du Sud, M. Bedoui a appelé à «son élaboration dans les plus brefs délais», conformément aux instructions du Président Bouteflika afin que ce projet soit soumis, par la suite, au gouvernement». Le ministre a mis en avant dans ce sens la nécessité du «suivi, de l’accompagnement et du soutien de ces wilayas déléguées». Au chapitre des documents biométriques et de la simplification des procédures administratives, la même source indique que «de nouveaux projets servant le citoyen, verront prochainement le jour, en plus des réalisations déjà concrétisées». Les statistiques présentées lors de cette rencontre font état de l’émission lors d’une année de quelque 10.500.000 passeports biométriques, dont plus de 2.000.000 délivrés à la communauté nationale établie à l’étranger, ainsi que plus de 5.050.000 cartes nationales d’identité biométriques». A ce propos, le nombre des wilayas couvertes par le Centre des documents biométriques de Laghouat est passé de 9 à 13, et ce, en vue d’alléger la pression sur le centre de Bab Ezzouar ( Alger). Soulignant l’impératif, pour le centre de Laghouat de «poursuivre et d’intensifier les efforts, et ce, même après avoir réalisé les résultats escomptés», le ministre de l’Intérieur a exprimé son souhait de voir «la production doubler l’année prochaine à travers la mobilisation de toutes les conditions nécessaires au service des citoyens». Pour ce qui est de l’amélioration et la modernisation des services administratifs, M. Bedoui à appelé à la «généralisation du guichet unique au niveau national», relevant que l’expérience aura comme point de départ les communes d’Alger.



Propreté de l’environnement : application de la loi



Concernant la propreté de l’environnement et des plages, le ministre s’est dit particulièrement «agacé» par «certains agissements concernant la gratuité des plages», appelant à des «actions rapides dans le cadre de la loi pour sanctionner les auteurs, d’autant que des instructions et des précisions ont été données dans ce sens aux walis». «Bien que les décisions relatives à la gratuité et à la propreté des plages soient appliquées dans nombre de plages, certaines nécessitent toutefois davantage d’efforts et un travail rigoureux», a affirmé le ministre, exhortant à «la mobilisation de tous les mécanismes administratifs, juridiques, de contrôle et de sanctions pour l’application des instructions données dans ce sens». Il a appelé, dans ce contexte, les walis à «faire preuve de rigueur dans l’application de la loi et à poursuivre en justice tous les opportunistes, et ce, à travers l’intensification des actions des commissions d’inspection». Evoquant, par ailleurs, la Commission intersectorielle chargée du suivi des manifestations et des caravanes culturelles, M. Bedoui a indiqué que les instructions du Premier ministre «s’inscrivaient dans le cadre de la concrétisation des objectifs qui ont motivé sa mise en place, à savoir offrir un espace culturel et récréatif au niveau national, particulièrement durant la période estivale qui coïncide avec les vacances scolaires». S’agissant des préparatifs de la saison du Hadj 2017 et de la 2e opération de tirage au sort au profit des citoyens âgés de 70 ans et plus, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a mis en avant la nécessité «de poursuivre les efforts et d’assurer une bonne prise en charge à nos hadjis en réunissant tous les moyens nécessaires, à l’intérieur du pays comme sur les Lieux Saints, notamment au profit des personnes âgées pour leur permettre d’accomplir leurs rites dans les meilleures conditions». Sur le registre de la sécurité routière, les aspects de la préparation des volets technique et juridique de la Délégation nationale à la sécurité routière ont été abordés lors de cette réunion qui a permis également l’évaluation des efforts consentis pour la préservation des vies des usagers de la routes et des différentes campagnes de sensibilisation initiées avec le concours du ministère des Transports, de la Gendarmerie nationale, de la DGSN et de la Protection civile. Dans ce sens, le ministre de l’Intérieur a mis l’accent sur la nécessité de «redoubler les efforts et d’œuvrer à la généralisation des actions de sensibilisation au niveau national».