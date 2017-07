M. Mohamed Salem Ould SaleK, Ministre sahraoui des AE : « Double échec du royaume marocain au 29e sommet de l’union africaine »

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, M. Mohamed Salem Ould Salek, a mis l’accent, au siège de l’ambassade de la RASD à Alger, sur le double échec du royaume marocain, lors du 29e sommet de l’Union africaine, qui s’est tenu, récemment, à Addis-Abeba.

Dans le cadre d’une conférence de presse, le chef de la diplomatie sahraouie a tenu à souligner que le «Maroc est de plus en plus isolé dans la région en particulier, et à l’échelle internationale», d’autant plus que les décisions prises dans ce 29e Sommet de l’Union africaine tenu récemment dans la capitale éthiopienne est une «autre preuve» qui renseigne que la mainmise du royaume marocain sur le territoire sahraoui est illégitime et illégale. Et d’ajouter: «Le Maroc n’arrive pas à neutraliser l’UA, et cette organisation continentale a mis des mécanismes pour résoudre le problème de la cause sahraouie.»

Par ailleurs, le ministre sahraoui des Affaires étrangères a déclaré que le Maroc occupe le territoire sahraoui depuis 1975 et vise à élargir son occupation, appelant Paris, Madrid et Washington ainsi que les organisations internationales, dont l’ONU, à imposer au royaume marocain d’accepter le referendum sur le terrain. Il indiquera que des pays puissants connaîtront le résultat de ce référendum qui reflète sûrement la volonté du peuple sahraoui, qui appelle depuis plus de 4 décennies à l’autodétermination. Il ajoutera que

« le Maroc ne veut pas ouvrir les négociations et le dialogue directement avec la partie sahraouie».

Le rapport du conseil de paix et de sécurité sur les activités et l’état de la paix et de la sécurité en Afrique précise dans l’article 28 que la question du territoire non autonome du Sahara occidental, qui a été inscrite en 1963 sur la liste des territoires non autonomes des Nations unies, n’est pas encore résolue, malgré l’adoption de nombre de résolutions par les Nations unies et l’UA, appelant à son droit à l’autodétermination. Les efforts successifs de la communauté internationale en vue d’un règlement pacifique du différend entre le royaume du Maroc et le Front Polisario, d’abord avec le plan de règlement OUA-Nations unies,

ensuite à travers le cadre actuel de négociations du Conseil de sécurité des Nations unies, défini par la résolution 1754 (2007), sont restés dans l’impasse, du fait des conditions préalables aux pourparlers, même si celles-ci sont explicitement exclues aux termes de la résolution 1754 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui avait autorisé les pourparlers, en premier lieu. Dans l’article 29, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a proposé, dans son rapport d’avril 2017 au Conseil de sécurité des Nations unies, de relancer le processus de paix, en veilleuse depuis longtemps, avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2351 (2017), a appuyé sa proposition et, tout en renouvelant le mandat de la MINURSO jusqu’au 30 avril 2018, a, une fois encore, appelé les parties à reprendre les négociations directes, dans le cadre des paramètres qu’il a spécifiés antérieurement, afin de permettre au peuple du Sahara occidental d’exercer son droit à l’autodétermination. La crise de Guerguerat, qui est née de la rupture de statu quo du régime de cessez-le-feu dans la région, a été désamorcée par le retrait des forces marocaines et le redéploiement ultérieur du personnel de la MINURSO dans la région. Selon le même rapport, en ce qui concerne la question du retour au plein fonctionnement de la MINURSO, sur les 84 membres des personnels des Nations unies et de l’UA expulsés du territoire par le Maroc, seuls 42, non compris le personnel de l’UA, ont été autorisés à revenir, compromettant ainsi le fonctionnement optimal de la Mission. Le 25 mai 2017, le secrétaire général de l’ONU a informé le Conseil de sécurité de son intention de nommer M. Horst Köhler, ancien Président de la République d’Allemagne, comme son envoyé personnel pour le Sahara occidental.

Hamza Hichem