Parti communiste Andalou - RASD : établir des relations diplomatiques

Le parti communiste andalou, par le biais de son nouveau secrétaire général, Ernesto Alba, a appelé le conseil régional andalou, en tant qu’institution, de «faire preuve de solidarité et d’établir des relations politiques claires avec la République arabe sahraouie et démocratique (RASD)». En plaidant pour un Sahara libre, le nouveau leader du parti communiste andalou, fraîchement élu, a exprimé sa gratitude à la Fédération andalouse des associations de solidarité avec le Sahara (Fandas) et à l'Association d’amitié avec le peuple sahraoui à Séville (AAPSS) qui a organisé la marche pour la paix au Sahara occidental en fin de semaine écoulée.

Il a par ailleurs rappelé que le principe fondamental qui anime son parti est «la solidarité internationale», notamment avec le Sahara occidental et son unique représentant le Front Polisario tout en énumérant une série de revendications claires basées sur le principe d’un «Sahara libre, hors de toutes ingérences extérieures».

Alba à également réaffirmé «le droit pour le peuple sahraoui à l’autodétermination et la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis détenus dans des conditions inhumaines dans les prisons marocaines».

Le nouveau secrétaire général du PCA a par ailleurs déclaré que Susana Diaz, présidente du conseil provincial andalou, doit «apprendre de la solidarité que montre le peuple andalou vis- à-vis du peuple sahraoui à travers les différents programmes, notamment le programme +vacances en paix+» destiné à accueillir des milliers d’enfants sahraouis pendant les deux mois d’été et d’établir des relations avec les autorités de la RASD, pour défendre de la même façon que le font des milliers de familles andalouses qui défendent le principe de paix au Sahara et mettre fin à l’oppression du gouvernement marocain.

Des centaines de personnes, amies avec le peuple sahraoui, ont manifesté samedi soir à Séville pour appeler à l’application du droit international pour résoudre le conflit sahraoui en mettant en œuvre les diverses résolutions devant aboutir à la tenue d’un référendum d’autodétermination qui permettra au peuple sahraoui de décider librement et démocratiquement de son avenir. (APS)