Soldes d’été à partir du 21 juillet

C’est le temps des bonnes affaires. Les soldes d’été débuteront le 21 juillet, pour une période de six semaines, où les commerçants vont proposer à leur clientèle des produits à des prix très compétitifs.

À une dizaine de jours de son annonce, les affiches et autres publicités lancent des remises allant de 20% jusqu’à 50% —certaines enseignes affichent déjà jusqu’à 70% de réduction. Un phénomène qui a fait son entrée chez nous depuis seulement quelques années, commence à susciter davantage l’intérêt du commerçant et du consommateur. Cependant, cette pratique commerciale demeure en deçà des aspirations de certains clients qui disent être restés sur leur faim, tant sur la diversité du produit, sa qualité ou encore sur son coût. Ils espèrent, toutefois, que ces pratiques s’amélioreront pour casser davantage les prix et enfin profiter pleinement des offres. Côté commerçants, on s’estime satisfait des bénéfices engendrés par cette opération.

« Nous sommes obligés de suivre la tendance qui souligne l’importance de cette période dans la mesure où le consommateur peut profiter des réductions, mais elle représente, également, une occasion pour nous d’écouler une grande partie de nos stocks et booster notre chiffre d’affaires», estime un vendeur de vêtement pour femmes. Pour cette saison, les services du commerce de la wilaya d’Alger commencent à recevoir les opérateurs économiques (les commerçants) voulant participer aux soldes pour l'été 2017 qui auront lieu jusqu'au 31 août et ce, conformément à la décision de wilaya du 22 novembre 2016 relative aux soldes d'hiver et d'été. Le dépôt de dossiers des participants à l’opération qui leur permettra d'exercer la vente au rabais annuelle jusqu'à expiration de la période fixée. L'opération se fera conformément aux dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d'usines et des ventes au déballage. La décision prévoit également les conditions et les procédures légales relatives aux peines infligées aux commerçants contrevenants si ces derniers sont interceptés par les agents de contrôle et de la répression des fraudes de la direction de commerce. Les agents de contrôle intensifient leur patrouille visant à verbaliser tout dépassement de la part des commerçants et éviter une concurrence déloyale. Des sanctions pénales seront prises à l’encontre de commerçants contrevenants qui afficheraient des soldes sans aucune autorisation et ce conformément à la loi du 23 juin 2004 relative aux modalités d'exercice d'activités commerciales. Les commerçants sont de respecter des règles lors de la période des soldes. Les articles au rabais par exemple doivent avoir été mis en vente au minimum un mois auparavant et le prix initial ainsi que la remise doivent être affichés sur le produit. En période de soldes, les étalages dans le magasin doit permettre de différencier les articles soldés des autres. Les articles soldés doivent également bénéficier des mêmes garanties que les produits non soldés. Par exemple, un commerçant n'a pas le droit de refuser l'échange ou le remboursement d'un article en cas de vice caché.

Le but de cette opération de ventes en soldes est de stimuler le tissu commercial, renforcer la concurrence dans le marché pour offrir aux commerçants l'occasion de promouvoir leurs activités et aux consommateurs d'acquérir des produits à bas prix dans un cadre réglementaire.

Farida Larbi