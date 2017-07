REGARD : Se rafraîchir à tout prix !

La témérité et la négligence sont nos pires ennemis. Elles sont même, très souvent, sources de nos peines et malheurs. Nul besoin de démonstration en cette période de grande chaleur : l’imprudence nous coûte cher. Il n’y a qu’à voir, ces noyades relevées, ici et là, tous les jours qui font de l’été, une saison à haut risque, par excellence. Les bilans des services de la Protection civile, en effet, le confirment relevant ainsi à chaque saison estivale des centaines de décès, pas seulement au niveau des plages autorisées ou non à la baignade —là c’est un autre débat— mais aussi, au niveau des barrages, lacs et oueds envahis, par des nuées de bambins en quête de fraîcheur. Leur seul tort : ne pas résister à la tentation de se jeter dans l’eau pour un peu de fraîcheur et oublier l’espace de quelques heures la chaleur suffocante, le soleil brûlant sur leur tête. Le manque de moyens sans doute, pour s’offrir des vacances, en bonne et due forme, au bord de la mer est une cause aussi. L’été, n’est pas toujours synonyme de gaieté pour ces petits « aventuriers » qui tournent le dos au danger qui est de nager dans des espaces non autorisés à la baignade. Aujourd’hui, le nombre de victimes happées par des flots d’eau montre sur la gravité de la situation d’autant plus que certaines wilayas, pourtant ne faisant pas partie des régions côtières, détiennent un record, en terme de noyades. Il faut dire que chaque été des campagnes de sensibilisation sont lancées par l’agence des barrages pour minimiser les dégâts et dissuader les amateurs de la nage dans des eaux «troubles » sans que cela n’influe malheureusement sur les comportements. Prévenir, vaut mieux que guérir, dit-on, certes, mais sûrement pas quand on est intrépide ou inconscient, d’où l’importance d’impliquer les parents et les associations de quartiers dans la lutte contre ce fléau récurrent.

Samia D.