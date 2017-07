Saison estivale : 10.000 enfants du sud en vacances dans les wilayas du Nord

Plus de 10 000 enfants issus des wilayas du sud du pays sont en vacances dans les wilayas du nord. Ces bambins venus profiter de la grande bleue sont placés dans des centres de vacances aménagés ou des auberges de jeunes. Des bus, des encadreurs et des animateurs sont mobilisés pour leur assurer un bon séjour.

Au niveau de la capitale où 1600 enfants du sud sont attendus pour cette année, un programme riche en activités, telles que des visites dans certains sites touristiques et monuments, a été élaboré en faveur de ces enfants du sud qui auront le loisir de goûter aux plaisirs de la plage en cette période de grandes vacances.

Selon le chargé de communication de la DJS, Moulay Berich Lahcen, le premier groupe composé de 400 enfants, dont 150 de la wilaya déléguée d'In Salah, est déjà arrivé au niveau des trois camps de vacances à Sidi Fredj, à savoir Mezghena, Alkadous et El-Mokrani. Notre interlocuteur a précisé que cette opération, qui entre dans le cadre des activités d'été, concerne principalement les enfants démunis, les adhérents aux établissements de jeunes et ceux des retraités du secteur de la jeunesse. Selon le programme établi à cet effet, la DJS a prévu quatre sessions de 15 jours, afin que tous les petits enfants de

Tamanrasset puissent profiter de la plage d’Alger avant la rentrée scolaire prévue le 3 septembre prochain. Pour chaque session, dont la première est programmée du 1er au 15 juillet, un groupe de 400 enfants et 18 encadreurs et moniteurs de jeunes prendront le départ à bord de six bus loués dans le cadre d'une convention conclue préalablement avec le transporteur.

À Souk Ahras, un autre groupe de 250 jeunes a pris le départ dimanche dernier depuis le parvis de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Souk Ahras, en direction des plages de la wilaya d’Annaba et d’El Tarf.

C’est face à des chants ‘enfants joyeux que le wali de Souk Ahras, M. Abdelghani Filali, a donné le signal de départ de cette caravane constituée de huit bus en direction des plages d’Annaba et d’El Kala (El Tarf). Selon le directeur de la jeunesse et des sports, M. Abdelbasset Aoun, ce premier groupe fait parti de 2.000 jeunes issus des communes frontalières de la wilaya de Souk-Ahras qui bénéficieront cet été de séjours sur le littoral dans le cadre du programme estival et l’application des directives des ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Intérieur et des collectivités locales.

Parmi les bénéficiaires du plan bleu-2017, qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’août, à l’initiative de la DJS en coordination avec l’Office des établissements de jeunes, des adhérents aux établissements de jeunes ainsi que des habitants des régions enclavées de la wilaya de Souk Ahras vont en bénéficier, a ajouté ce responsable. Ces jeunes seront notamment accompagnés par les directeurs des établissements de jeunes, a-t-on appris des organisateurs.

Ce genre d’initiative, faut-il le rappeler s'inscrit dans la stratégie adoptée par les directions de la jeunesse et des sports afin de créer des espaces de communication à travers des échanges culturel et scientifique réalisés dans un climat d'ambiance et de convivialité.

