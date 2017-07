Production des hydrocarbures à la hausse

Le secteur des hydrocarbures (production de pétrole et de gaz, raffinage, liquéfaction du GNL...) a enregistré un net relèvement de sa production durant le premier trimestre 2017 en marquant une hausse de 2,5%, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Concernant la production du pétrole brut et du gaz naturel, la tendance haussière s'est confirmée pour le quatrième trimestre consécutif. En effet, l'activité d'extraction du pétrole brut et du gaz naturel a connu une hausse de 3,6% sur les trois premiers mois de l'année 2017. Quant à l'activité de raffinage du pétrole brut, la production a connu une embellie en enregistrant un bond de 2,3% au premier trimestre 2017, et ce, après des baisses consécutives enregistrées au troisième trimestre 2016 (-6,1%) et au quatrième trimestre 2016 (-10,2%). Cependant, une contre-performance a caractérisé l'activité de liquéfaction du gaz naturel en enregistrant un recul de 2,2% au premier trimestre 2017 par rapport au même trimestre 2016, précise le bilan de l'ONS. Concernant le secteur de l’Energie dans sa globalité (hydrocarbures, électricité...), bien qu'il ait enregistré une croissance de 3,5% entre janvier et fin mars 2017, cette réalisation a été, toutefois, de moindre ampleur par rapport à celle relevée au 4e trimestre 2016 durant lequel la croissance avait été de 5,8%, mais meilleure que celle du premier trimestre de l'année 2016 qui avait été de seulement 1,7%. Pour rappel, la production primaire d'hydrocarbures a atteint 32,6 millions TEP sur les deux premiers mois de 2017, soit 102% de l'objectif, correspondant à une hausse de 4% par rapport aux réalisations de la même période de 2016, avait indiqué Sonatrach en mars dernier. Concernant les exportations en volumes, leur niveau total a atteint 17,9 millions TEP entre janvier et fin février 2017, soit un taux de réalisation de 117% de l'objectif, en augmentation de 7% par rapport aux réalisations de la même période de 2016. La production de gaz naturel avait atteint 22,4 milliards m3, soit un taux de réalisation de 103% par rapport à l'objectif, en augmentation de 6% par rapport aux réalisations à fin février 2016, sachant que l'arrêt pour maintenance au niveau de Gassi Touil (12 millions m3/jour) a été effectué pendant le mois de janvier 2017. Quant à la production de pétrole brut, elle avait atteint 8,13 millions de tonnes, soit 99% de l'objectif, en hausse de 3% par rapport aux réalisations à fin février 2016.