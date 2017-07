2e Conférence sur le Partenariat Mondial : Pour une croissance inclusive

La 2e Conférence sur le partenariat mondial pour la croissance et le développement économique en Afrique qui se déroulera du 6 au 10 novembre 2017, au Nigeria, sera l’occasion pour débattre de la problématique du développement en Afrique. L’évènement qui verra la présence de plus de 2.000 participants (maires, investisseurs, entrepreneurs, hauts responsables gouvernementaux, industriels, organisations non- gouvernementales, etc.), notamment d’Algérie, aura pour objectif de « rassembler les acteurs économiques opérant dans divers secteurs d’activités afin de discuter sur les opportunités de croissance et mener des réflexions sur le développement des infrastructures et les questions d’intérêt communs pour les pays participants afin d’explorer les opportunités de partenariat offertes et stimuler la croissance dans des secteurs clés tels que : l'agriculture, le tourisme, le commerce, la technologie de l'information, et l'énergie renouvelable». Cette seconde édition qui coïncide avec la persistance de la crise pétrolière pénalisant les Etats africains exportateurs, vise, par conséquent à mettre en avant « l’importance du développement de la croissance économique en Afrique» et cette nécessite de densifier les investissements générateurs de croissance et d’emplois dans une conjoncture qui n’est guère facile. Selon des perspectives de la Banque mondiale, «les investissements ne devraient s’accentuer que graduellement en raison du resserrement de la liquidité en devises dans les grands pays exportateurs de pétrole». Le rapport ajoute que, « la croissance devrait rester solide et soutenue par la demande intérieure dans les économies peu consommatrices de ressources» et que «la plupart des pays africains se retrouvent face au défi de devoir engager des dépenses absolument nécessaires à leur développement sans pour autant compromettre la viabilité de leur dette». Les conclusions de la Banque africaine du développement rejoignent ces données en soulignant qu’«avec une croissance moyenne d’à peine 2,2% en 2016, l’Afrique n’a pas échappé aux effets de la conjoncture internationale». Toutefois, les prévisions de la BAD laissent entrevoir un brin d’optimisme car «un rebond de la croissance est attendu cette année avec un taux prévisionnel de 3,4% du PIB et de 4,3% pour 2018». Selon la BAD, les investissements directs étrangers sur le continent devraient dépasser, en 2017, les 57 milliards de dollars, ce qui constituerait une «première».

