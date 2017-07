Algérie-Mali : Impulser la coopération

Dans le cadre de la démarche visant à intensifier les liens de coopération économique avec les pays africains, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) organise, en collaboration avec l’ambassade du Mali en Algérie, une journée d’information sur les potentialités de partenariat économique et commercial, et ce le 17 juillet. C’est ce qu’a déclaré à El Moudjahid Mme Wahiba Bahloul, présidente de la CACI. Elle dira dans ce sens que cette importante rencontre qui se déroulera au siège de la CACI (Alger) sera axée sur les possibilités offertes par le marché malien aux produits algériens exportables ainsi qu’aux différentes questions liées au climat des affaires et aux projets envisagés avec ce pays. Cette importante rencontre qui succède à d’autres rencontres est un signe fort de la grande volonté de l’Algérie de renforcer la coopération surtout économique avec l’Afrique. Il faut reconnaître que depuis la chute significative des prix de pétrole depuis juin 2014, les pouvoirs publics se sont orientés vers le marché africain d’où des mécanismes et des mesures ont été mis en place afin de développer ce partenariat et de permettre aux opérateurs économiques algériens d’occuper ce marché porteur. Il y a lieu de rappeler qu’à l’issue de la 12e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-malienne qui s’est tenu les 3 et 4 novembre les deux pays avaient signé treize accords de coopération. Les accords ont été signés, côté algérien, par l’ex-ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et, côté malien, par le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Il s'agit d’accords de coopération dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz, de la recherche géologique et minière, les ressources en eau, la santé et la protection des végétaux. Les deux parties ont signé également un accord portant sur l’étude de mobilisation de fonds pour la construction de trois centrales électriques dans des villes maliennes qui comptent parmi les plus importantes, dont Tombouctou et Gao, au nord du pays. L'Algérie et le Mali ont signé aussi trois mémorandums d’entente portant respectivement sur la promotion du commerce extérieur, la solidarité et l’emploi. Les deux pays ont signé, en outre, un programme d’échange culturel pour la période 2017-2019 et un autre sur la coopération entre l’Office de radiodiffusion et télévision du Mali et la Radio algérienne.

Ait Ziane Makhlouf