Importation de l’acier : Octroi de licences

L'octroi des licences d'importation de l'acier seront destinées particulièrement aux entreprises publiques spécialisées dans la distribution de cette matière utilisée dans le bâtiment et les travaux publics, ainsi que les entreprises publiques de réalisation chargées des grands projets nationaux à l'instar de «Cosider» et «Sapta».

Par cette déclaration, le ministre du Commerce, Ahmed Saci, apporte un démenti formel à une série d’informations sans queue ni tête. Les importations de fer et d'acier ont reculé à 1,4 million de dollars en 2016 contre 1,17 million de dollars, soit une baisse de 16,23% d'une année à l'autre. D’importants projets sont engagés. Un exemple ? Le complexe de Béthioua. Une immense unité industrielle considérée comme la moins énergivore dans le monde. Créé en 2013, le premier complexe de ce mégaprojet, tourne désormais à plein régime et engrange un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars, dont 650 millions restent en Algérie. Pour rappel, le ministère du commerce avait annoncé début avril dernier l'ouverture des contingents quantitatifs de 21 produits dont l'acier au titre des licences d’importation pour l’année 2017. Concernant la dernière décision relative aux licences d'importations de certains produits accessoires, M. Saci a relevé la possibilité d'élargir la liste des produits en question «mais sans manquement aux engagements de l'Algérie envers les pays avec lesquels elle est liée par des accords». Différents responsables du secteur ont assuré que vers la fin 2017 l'Algérie pourra réaliser l'autosuffisance en rond à béton lequel sera produit en concomitance avec d'autres produits comme l'acier plat par exemple. Ils ont indiqué que l'Algérie produira en 2019 tous types d'aciers et nous n'aurons plus à importer. Des défis que les experts qualifient de réalisables. La reprise d’activité du complexe El Hadjar à Annaba, qui devra réaliser d’ici fin 2017 une production globale de 680.000 tonnes de produits ferreux destinés à la commercialisation, promet des lendemains meilleurs à l’industrie de l’acier. La capacité de production actuelle du complexe a atteint 2.000 tonnes d’acier liquide par jour. L’usine a bénéficié d’un plan d’investissement visant la réhabilitation et la modernisation de ses installations dans l’optique d’atteindre, en 2017, une production de l’ordre de 1,2 million de tonnes d’acier liquide par an. Une opération de réhabilitation du haut fourneau n°2 a été lancée, dans cette perspective, à la fin de l’année 2015. Un investissement d’un milliard de dollars a été consenti pour ce plan d’investissement, dont 355 millions de dollars réservés au financement d’opérations liées à l’exploitation et à l’assainissement de la situation du complexe, et 720 millions pour la réhabilitation de la chaîne de production, avec acquisition d’équipements modernes. Avec le complexe d’El-Hadjar, celui de Bellara (Jijel) et d’autres investissements, ce sont des perspectives prometteuses qui s’ouvrent pour la sidérurgie algérienne, laquelle se portera mieux à l’avenir, ce qui permettra à l’Algérie de devenir un pays exportateur dans ce domaine.

Fouad Irnatene