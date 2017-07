Coup d’envoi des soirées «Sayf Wahran» à Oran : Ambiance assurée

C’est parti pour l’évènement artistique de l’année «Sayf 2017», organisé par l’Office national de la Culture et de l’Information ONCI au théâtre de verdure Hasni Chakroun durant toute la saison estivale. C’est le king Cheb Khaled qui a marqué le coup d’envoi officiel de cette importante festivité qui ne manquera pas d’égayer, d’éclairer et de rythmer les longues soirées estivales d’Oran. Pour rappel, cette dernière a accueilli l’été 2016 près de 13 millions d’estivants. Au programme de cette première partie de l’évènement de nombreux artistes internationaux et nationaux dont certains vont se produire pour la première fois à Oran. Ainsi, le rendez-vous est donné le 12 juillet avec le prince de la chanson bédouine libanaise Assi El Hallani, le 13 avec Nassi et les Jaristes, le 15 Algérino, le 16 Habib Himoune et Cheb Morad et le 17 avec Cheb Mami. Le programme devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la saison estivale encore mais les noms des artistes qui devront y participer n’ont pas encore été rendus publics. L’évènement «Sayf 2017» est organisé sous la tutelle du ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, la wilaya d’Oran en collaboration avec l’assemblée populaire Communale d’Oran et l’Office national de la Culture et de l'Information avec la participation de l'ENTV, l'ENRS, l’ONDA.

Amel S.