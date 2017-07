Le Coin du copiste : Encourager la créativité

Safy Boutella, l’un des célèbres musiciens et compositeurs, à l’instar de Jean-Michel Jarre en France, connu en Algérie pour avoir donné une orientation nouvelle à la chanson Rai en arrangeant de la façon la plus inédite et astucieuse dans l’instrumentation l’album «Kutché» a fait l’objet d’un entretien il y a quelques jours sur un site électronique dans lequel il est revenu sur la nécessité aujourd’hui d’une relève qui serait bénéfique à l’art en prenant justement en charge quelques jeunes montrant des aptitudes avérées pour la musique et le chant. Le compositeur de l’album jazz Mejnoun et non moins réalisateur de nombreuses fresques et de dizaines de musiques de film a évoqué avec le journaliste l’influence de ses voyages dans l’inspiration de certaines de ses compositions et également parlé de ses préférences qui sont un parfait et savoureux mélange entre musique moyen-orientale, chaâbi et chanson française. Un mélange éclectique écouté depuis sa plus tendre enfance qui fera plus tard de lui un créateur hors pairs, comme il l’affirme lui-même «libre de ce que je faisais». Le musicien, qui fréquente beaucoup de jeunes artistes avec lesquels il a le contact facile — un contact d’ailleurs qui lui permet à chaque rencontre de déceler parmi eux quelques talents prometteurs— est compositeur accompli dans sa mission qui est de faire connaitre dans le monde la musique algérienne. Il a plusieurs projets en chantiers actuellement comme la sortie d’un nouvel album personnel, un projet symphonique revisitant et remaniant tout son répertoire, une musique de film, et formule également le vœu de se produire avec le groupe Nass El Ghiwane comme il a fait récemment au Maroc. S’agissant de sa collaboration avec les jeunes chanteurs algériens, il affirme : «Je suis en train de finir un projet qui s’appelle Pluriels, un projet ‘’dix plus un’’. j’ai choisi dix chanteurs et chanteuses de la nouvelle scène algérienne et je leur ai demandé de me donner un morceau qui leur tient à cœur, un morceau qui traduit un sentiment d’urgence. La plupart m’ont donné des morceaux qui parlent du pays, de leur ville ou tout simplement d’amour. J’ai ensuite arrangé ces morceaux qui m’ont beaucoup inspiré. Et, avec les producteurs, nous avons réalisé une sorte de road movie de cette aventure.» Il déplore, d’un autre côté, que les jeunes restent désemparés et connaissent des débuts difficiles avec un entourage qui leur résiste et ne leur donne surtout pas de cadeau pour démarrer une carrière.

L. Graba