Note de lecture : Ma sainte, un roman de Mokhefi Mohamed

Il avait l’habitude d’écrire dans la langue de Molière, mais cette fois-ci, et contre toute attente, il nous a offert son dernier roman intitulé «kadissati» (ma sainte), le meilleur de ce que nous avons partagé ensemble. Une œuvre écrite en langue arabe, dans un style raffiné et châtié à souhait et plein de symbolisme et d’anecdotes de la vie de tous les jours... un mélange de prose et de poésie.

La richesse et la variété des sujets, parfois imaginaires et virtuels, abordés dans ce livre et qui donnent à réfléchir sur la foi profonde de l’auteur, sa parfaite connaissance des écrits, son admiration pour sa bien-aimée, renouvellent l’approche de cette Sainte, plus que jamais «Sainte de prédilection». Mokhefi Mohamed, membre de l’association Min Ouahy El Kalam de Mascara, fonctionnaire à la retraite, a été invité tout récemment à un forum des écrivains et poètes au Caire d’où il revient auréolé d’un prix d’encouragement.

Des scènes d’adieu émouvantes, décrites en toute sincérité, qui en disent long sur la densité de l’émotion qui parcourt le corps et l’esprit de l’auteur de cette œuvre de 94 pages où les images et les métaphores sont légion. On y trouve l’odeur du jasmin qui se mêle à la dureté des épines, le supplice de celui qui vit loin de ses terres, l’amour platonique, les confidences des uns et des autres, la grandeur et la noblesse du rang social de la tête couronnée de sa sainte qui lui fit écrire de la poésie, en césure et en hémistiche, alexandrins, sizains, en vers libres et en classique... une pensée pour une mère nourricière. Un amour infini pour un être très cher à ses yeux sans savoir de qui précisément il fait allusion.

Au commencement, Mohamed, d’après notre décryptage, pour lui, la terre était pure, et les hommes également en ce sens que le Tout- Puissant avait créé la terre et ses habitants pour qu’ils vivent heureux. Il ne peut attendre plus longtemps, laissant la terre s’écrouler. Voilà pourquoi il revient, maintenant, pour sauver des êtres des désastres terribles. Il laisse son âme se désaltérer en ses lecteurs, il se dépêche de proclamer sa Parole pour que les personnages de son imagination reviennent. C’est, pour lui, le temps de sa miséricorde, un raisonnement philosophique dont il est parfois difficile de tenir le bout de la ficelle, un vrai casse-tête dans ce méandre de rhétorique et d’expressions imagées d’une écriture de cœur dont l’ère en a désespérément besoin, où les âmes se donnent de l’amour. et c’est ainsi, nous explique Mokhefi, que vivront ses personnages du roman, l’honnêteté, étant décrite dans la prière, car une prière sans amour est fausse, ajoute-t-il. L’Amour guérit tout, mais il faut l’accueillir comme un enfant. La chanson de l’enfance et de l’innocence de Mokhefi, dans son livre, est un requiem infini de bonne volonté, un don de la vie... l’âme qui désire l’Amour et le repentir du cœur est amour de celui qui se désole de l’avoir peiné.

La faiblesse n’est pas une tare tant elle est amour. Dans la page préfacée de ce roman, il est clairement noté que Mokhefi ne doit en aucun cas s’arrêter d’écrire, de battre comme un cœur vaillant et de coucher des phrases incompréhensibles par les novices tant le symbolisme prime dans toute sa dimension artistique et littéraire ; un vrai troubadour des œuvres et du vécu du commun des mortels, des légendes et de mythes d’un autre temps qui nous débarrasse du vide. et notre abandon lorsque l’on bat en retraire, la vie n’a palus de rêves, et la bataille ne connait pas de trêve. il chante des phrases et des vers que nous aimons et il écrit parce qu’il se sens libre et libre.

le lecteur trouve son compte dans cette œuvre car la sainteté a transcendé de par sa fidélité par rapport à l’auteur dans sa blancheur qui, dans la magie des mots, fait tourner la tête aux épris des lettres et des mots. L’auteur, affable et peu loquace, nous indique qu’il n’a pas à faire de recommandations, mais tout compte fait, ce roman incontournable est bien conseillé pour pendant des jours de vacances, afin d’agrémenter votre été dans des endroits tranquilles indiqués pour ces moments de lecture ; les pieds dans l’eau et la tête à l’ombre.

A. Ghomchi