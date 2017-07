Algérie - Zambie officiellement à Constantine

L’idée germait dans la tête des dirigeants de la FAF depuis un moment. «Nous voulons faire jouer l’EN un peu partout sur le territoire national», a confié Kheireddine Zetchi.

Il y a quelques jours, la FAF avait chargé une délégation pour inspecter le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine et les infrastructures hôtelières de la ville en vue d’étudier la possibilité d’y domicilier un match de l’EN. «Nous sommes en train d’y réfléchir», a déclaré Zetchi, en début de semaine dernière. Apparemment, la FAF n’a pas eu à cogiter longtemps, puisque la décision de domicilier le prochain match de l’EN à Chahid-Hamlaoui vient d’être entérinée. C’est officiel, en effet, l’Algérie affrontera la Zambie, le 5 septembre prochain, lors de la 4e journée des éliminatoires au Mondial-2018 à Constantine. La nouvelle a été donnée par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi lui-même, lors de la conférence de presse qu’il a donnée samedi au Centre technique national de Sidi-Moussa. «J'ai parlé avec les joueurs de l'équipe nationale, et sont tous unanimes à vouloir jouer à l'intérieur du pays.

Constantine est une grande ville et dispose d'un grand stade. Le rapport que j'ai reçu du stade Chahid-Hamlaoui est satisfaisant, il reste seulement quelques éléments à travailler, dont la pelouse, qui est dans un bon état, mais qu'il faut améliorer. Dans ce sens, nous avons saisi la FIFA pour l'informer de ce changement de domiciliation», a-t-il indiqué, confirmant ainsi l’information que nous donnions sur ces mêmes colonnes, lors de nos récentes éditions. Depuis 2008, l’équipe nationale ne s’est jamais produite loin du centre du pays, lors de ses matches officiels. Partagés dans un premier temps entre le 5-Juillet et Mustapha-Tchaker, les Verts ont fini par élire domicile à Blida.

Ce retour à Constantine est une grande première depuis 1989 et le fameux Algérie-Égypte (0-0), dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial-1990. On devrait s’attendre ainsi à ce que l’EN se produise à Oran et à Annaba, par exemple, d’autres grandes villes du pays qui comptent aussi de grands stades.

Amar Benrabah

La FIFA saisie pour la domiciliation du match à Constantine



La FAF a saisi la fédération internationale (FIFA) l'informant du changement de domiciliation du match Algérie-Zambie prévu le 5 septembre prochain comptant pour la 4e journée (Gr. B) des qualifications du Mondial-2018 du stade Mustapha-Tchaker de Blida vers celui de Chahid-Hamlaoui de Constantine, a annoncé samedi le président de la FAF Kheireddine Zetchi. «J'ai parlé avec les joueurs de l'équipe nationale, et sont tous unanimes à vouloir jouer à l'intérieur du pays et exactement à Constantine. Le rapport que j'ai reçu du stade Chahid-Hamlaoui est satisfaisant, il reste seulement quelques trucs à travailler. Dans ce sens, nous avons saisi la FIFA pour l'informer de ce changement de domiciliation», a-t-il indiqué, lors d'un point de presse tenu au Centre technique national de Sidi Moussa. Selon les règlements en vigueur, chaque fédération nationale est appelée à saisir la FIFA pour un éventuel changement de domiciliation 60 jours avant chaque match international.

Depuis 2008, l'équipe nationale a joué pratiquement tous ses matchs officiels au stade Mustapha-Tchaker où est restée invaincue. Les deux dernières sorties des Verts dans cette enceinte ont eu lieu en juin passé et étaient soldées par deux victoires contre la Guinée en amical (2-1), et devant le Togo (1-0), en inauguration des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 au Cameroun. Zetchi, qui a succédé à Mohamed Raouraoua, à la tête de la FAF, le 20 mars dernier, avait déclaré qu'il comptait désormais domicilier les matchs de la sélection nationale «un peu partout à travers le territoire national». Le «Club Algérie» rendra visite à la Zambie, le 2 septembre prochain, pour le compte de la 3e journée du groupe B que domine le Nigeria avec 6 points, suivi par le Cameroun (2 pts), puis l'Algérie et la Zambie (1 pt).

Conférence de presse en points

- CHAMPIONNAT : La fin des championnats des deux Ligues 1 et 2 professionnelles pour la saison 2017-2018 se fera au plus tard le 28 mai 2018. «La FAF, à l'instar des autres les fédérations nationales, a reçu une directive de la fédération internationale (Fifa) stipulant que la fin de la compétition devra se faire au plus tard le 28 mai d'autant que l'année coïncide avec le déroulement de la Coupe du monde 2018 en Russie.» Le coup d'envoi de la compétition sera donné le week-end du 25 et 26 août prochain.



- CALENDRIER : «Le calendrier du championnat de Ligue 1 pour la saison 2017-2018 sera bientôt dévoilé, il ne subira aucun changement en tenant bien évidemment compte des matchs les équipes engagées dans les compétitions internationales», a assuré Zetchi à propos de la programmation, longuement décriée lors du précédent exercice.



- ANNULATION : Le président de la FAF a annoncé l'annulation de la construction d'un hôtel haut standing qui devait être réservée aux différentes sélections nationales et dont le projet avait été initié par son prédécesseur Mohamed Raouraoua.

«J'ai proposé à ce que ce projet soit annulé et approuvé par le Bureau fédéral mais la décision doit être entérinée par l'assemblée générale qui est souveraine. Le budget alloué à la construction de cet hôtel est de 6 milliards de DA si nous voulons abandonner ce projet c'est pour utiliser ce budget à la construction des quatre centres fédéraux. L'objectif de la FAF n'est pas de gagner de l'argent mais pour développer le football», a-t-il affirmé.



- Joueurs étrangers : Zetchi est revenu sur la décision prise lors de la dernière réunion du Bureau fédéral de lever interdiction de recrutement des joueurs étrangers en championnat de Ligue 1 : «Cette décision n'avait pas lieu d'être, il fallait bien qu'elle soit levée. Le recrutement des étrangers doit être régi par un cahier des charges. Concernant le mode de payement de ces joueurs, ça doit se faire en dinars et non en euros sauf pour les clubs qui disposent de ressources avérées en euros.»



- SALAIRE : Le président de la FAF a divulgué au cours de ce point de presse le salaire du sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz qui est de 60.000 euros alors que les autres membres du staff technique perçoivent 5.000 euros chacun. Dans le même contexte, Zetchi a annoncé sa décision de «payer désormais les primes des joueurs de l'équipe nationale et les indemnités de présence au stage uniquement en euro», alors qu'avant les éléments évoluant à l'étranger touchaient leurs primes en euro et les locaux en dinar.



- AMICAL : Kheireddine Zetchi a évoqué la possibilité de disputer des matchs amicaux «avant ou après» les deux prochaines sorties à domiciles face au Cameroun et au Nigeria respectivement en octobre et novembre prochains, comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2018, indiquant que la FAF voudrait profiter du calendrier de la fédération internationale (Fifa).



- SPONSORING : La premier responsable de la FAF évoqué une éventuelle renégociation du contrat de sponsoring avec l'opérateur de téléphonie mobile national Mobilis : «Le contrat avec Mobilis est toujours en cours, il y a une possibilité de renégocier sa prolongation. Nous tenons également à promouvoir l'image de la FAF en lançant un appel d'offres à l'échelle nationale et lui confier la gestion de cette image.»