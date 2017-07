Coupe de la CAF : Après sa lourde défaite face au CS Sfax

Le Mouloudia d’Alger devra livrer bataille face au club de la capitale tunisienne, le Club Africain, pour le compte des quarts de finale de la coupe de la Confédération. Leader invaincu avant l’ultime journée de la phase des poules, le MCA s’est carrément effondré à Sfax, samedi après-midi.

Le doyen des clubs algériens termine, ainsi, à la seconde place du groupe «B» et hérite d’un adversaire pour le moins redoutable. Face à une formation CSS, assez bien organisé, se distinguant par un jeu discipliné et une rigueur tactique claire, les protégés du coach Mouassa ont pris l’eau. Après avoir regagné les vestiaires avec un retard d’un but à la marque, les camarades du capitaine Hachoud se sont inclinés par le score sans appel de 4 à 0. Malmené durant toute la rencontre, les joueurs du Mouloudia, visiblement dans un jour sans, se sont écroulés dans les cinq dernières minutes de la rencontre, au grand dam des quelques 3.000 Chnaoua qui ont fait le déplacement en Tunisie. Les réalisations de cette partie, à sens unique, ont été l’œuvre de Chaouat (2’ et 85’), Amdouni (88’) et Marzouki (90’). «Ce n’est pas la défaite qui fait mal. Ça fait partie du jeu. Cependant, il aurait fallu qu’on perde dignement et non de cette manière. Ce qui s’est passé est inadmissible. Je ne peux malheureusement pas expliquer cette déroute. On avait pourtant réalisé une partie correcte ou nous avions eu des occasions pour revenir au score. Dans les cinq dernières minutes de la rencontre, on encaisse trois buts. C’est impardonnable lorsqu’on joue à ce niveau», a déclaré le coach Kamal Mouassa, visiblement agacé, à la fin du match au panel de journalistes présent au stade Taeib Nouiri. Par ailleurs, le capitaine de la formation algéroise à reconnu que la crise au niveau de la direction du club a eu un impact sur le moral des troupes et le rendement de l’équipe en général. «Il y a eu un relâchement dans les dernières minutes de la partie. On aurait pu égaliser ou perdre par un but à zéro seulement. La saturation et la fatigue après une longue saison ont eu raison des joueurs. Cela dit, je ne vous cache pas que ce qui s’est passé au niveau de la direction du club, avant notre départ pour la Tunisie, à perturbé le groupe. Ça a vraiment déstabilisé l’équipe», a révélé Abderrahmane Hachoud en fin de match. Pour rappel, le MCA rencontrera à Alger, le Club africain, en début septembre, pour le compte du match aller des quarts de finale, avant de se rendre, une semaine plus tard dans la capitale tunisienne pour la seconde manche entre les deux teams.

Rédha M.