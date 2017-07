REGARD : Quand l’heure des vacances sonne

Ouf ! Les grandes vacances arrivent enfin, pour éliminer ces foutus « résidus » de casse-têtes quotidiens, accumulés tout au long de l’année. On efface tout. On se lance dans une ultime opération de « formatage » indispensable pour oublier le stress et surtout les énormes dépenses du mois sacré du ramadhan. L’heure est au doux farniente, à la sérénité ; on se ressource. L’appel de notre horloge biologique pour recharger nos batteries vidées ne peut être ignoré —question de bon sens bien entendu— même si les formules et les procédés pour remédier aux aléas de la vie qui diffèrent en fonction des goûts et surtout des bourses. Une chose est cependant sûre après une longue et pénible année de labeur : un break s’impose pour détoxiquer nos neurones triturés, broyés, parfois par des futilités. En ce début de mois de juillet, marqué, par l’explosion du thermomètre, habituelle en cette période de l’année, la grande bleue reste la destination par excellence de beaucoup d’estivants pour chasser la routine. La mer tente toujours les amoureux de « l’escapade » marine, de l’azur et des sables dorés qui font un clin d’œil à leurs visiteurs chaque été, titillant leur passion renouvelée pour ce type de tourisme. La chaleur rime toujours avec les vacances et ce n’est certainement pas fortuit si beaucoup de personnes préfèrent programmer leur congé annuel en été afin de profiter des plaisirs de la mer ou encore découvrir les sept avantages et bienfaits du voyage. Partir en vacances est un besoin vital ; c’est en fait pour huiler notre «machine» qui a trop tourné. Tout le monde, les travailleurs, les écoliers... ont droit au repos. Il est temps de plier bagage. Bonne trompette à tous !

Samia D.