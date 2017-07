Campagne de don de sang : Le geste du cœur

La Direction générale de la Sûreté nationale a organisé hier la 2e opération de don du sang en continuité avec la 1re étape de la campagne nationale organisée du 28 au 30 mars dernier, en collaboration avec la Fédération algérienne des donneurs de sang et l’Agence nationale du sang.

Le coup d’envoi a été donné hier tôt dans la matinée à la clinique des «Glycines» par l’inspecteur général de la Sureté nationale qui représentait le général major de la DGSN. Plusieurs cadres et agents de la Sureté nationale se sont regroupés pour faire don de leur sang. Programmée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de don de sang le 14 juin de chaque année, l’objectif de cette campagne est de renforcer l’action de proximité des services de la Sûreté nationale.

Egalement, le don de sang, une louable initiative de la police algérienne, vient en continuité des instructions du directeur général de la sûreté nationale (DGSN), le général Abdelghani El Hamel, qui a insisté sur le renforcement de l'action de proximité entre la police et les autres catégories de la société, en concrétisation un esprit de solidarité et de responsabilité envers le citoyen et de l'action humanitaire, pour sauver la vie des malades, notamment, ceux victimes des accident de la route.

Le directeur de l’établissement hospitalier de la Sûreté nationale par intérim, le commissaire principal de police, Sofiane Aggoun, nous a déclaré que «le but est de recueillir le plus grand nombre de poches de sang aux profits des malades au cours de cette campagne de collecte, partant de la croyance que le don de sang est un devoir national envers les malades pour qui une goutte de notre sang peut sauver la vie.

Et d’ajouter : « Cela reflète le sentiment de devoir humanitaire dont a fait preuve le policier, et incarne l'esprit de solidarité, de coopération et de proximité du policier avec les différents segments et catégories de la société», a-t-il notamment indiqué.

M. Aggoun a expliqué que «tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour le bon déroulement de cette seconde opération de la campagne qui s’étalera jusqu’au 11 du mois en cours.»

En effet, cette nouvelle étape a été marquée par la grande participation des agents et cadres de la Sûreté nationale qui n’ont pas hésité, encore une fois, à faire don de leur sang. Ainsi, plus de 6000 poches de sang ont été collectées lors de la première étape de cette campagne. L’année précédente près de 16.060 poches de sang ont été recueillies contre 14.498 en 2015.

Une troisième étape de collecte de sang sera organisée du 24 au 26 octobre prochain.

Wassila Benhamed