GRAND ANGLE : Calculs politiciens

S’il fallait une preuve supplémentaire pour démontrer la complexité du dossier syrien, elle vient d’être apportée par le rapporteur en chef des enquêteurs de la commission conjointe ONU -OIAC, chargée de déterminer les auteurs de l'attaque chimique du 4 avril dernier en Syrie. Ce dernier a dénoncé les « intenses pressions politiques » auxquelles sont soumis lui et les autres membres dans leur quête de la vérité. A l'issue d'une réunion à huis clos avec le Conseil de sécurité des Nations unies, Edmond Mulet s'est plaint d'un «environnement hautement politisé» dans lequel des «parties intéressées» cherchent à influencer la commission. «Nous recevons, malheureusement, des messages directs et indirects en permanence de plusieurs directions nous expliquant comment faire notre travail», a assuré aux journalistes le chef des enquêteurs. «Certains messages sont très clairs et affirment que si nous ne faisons pas notre travail» selon leurs desiderata, «alors ils n'accepteront pas les conclusions de notre travail», a-t-il ajouté. Voilà qui a le mérite d’être clair et qui peut expliquer les réactions qui seront enregistrées à l’issue de la présentation des conclusions de la commission d’enquête attendues pour la mi-octobre au Conseil de sécurité sur cette attaque ainsi que sur une autre au gaz moutarde en septembre 2016 dans la province d'Alep. En fait, si des pays tentent d’orienter les conclusions de la commission d’enquête dans un sens ou dans un autre, c’est en raison des conséquences diplomatiques qui ne manqueront d’en découler. En effet, si les résultats de l'enquête prouvent l'usage de gaz sarin par l'armée syrienne, cela constituerait une victoire de l’opposition sur le président Assad qui s’en trouverait affaibli politiquement. Sa mise au banc par la communauté internationale serait justifiée car l’usage du gaz sarin est interdit. Plus encore, des conclusions en ce sens notifiées par la commission pourraient même faire amener la Russie, dont le soutien est essentiel pour Damas, à revoir sa position. Dans le cas contraire, si l’innocence du régime et du président syrien est prouvée et que la preuve de la culpabilité de l’opposition est apportée, il est certain que ses soutiens internationaux seraient en mauvaise posture, d’autant que leur argumentaire est basé sur les crimes que ferait subir le président Assad à son peuple. C’est dire que ces preuves issues d'une commission d'enquête des Nations unies seront essentielles et marqueront, forcément, un changement de cap dans le soutien que les uns et les autres apportent et au président syrien et à l’opposition qui réclame son départ. A moins que d’ici octobre prochain le terrain et les efforts diplomatiques ne puissent dénouer ce conflit meurtrier.

Nadia K.