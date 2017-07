Irak : reconquête de Mossoul

Le Premier ministre irakien, Haider Al Abadi, a proclamé hier la victoire dans Mossoul «libérée», à l'issue d'une bataille de près de neuf mois contre les terroristes du groupe autoproclamé «État islamique» (EI/Daech), a indiqué son bureau dans un communiqué.

M. Al Abadi «arrive dans la ville libérée de Mossoul et félicite les combattants héroïques et le peuple irakien pour cette victoire majeure», indique le communiqué. La reconquête de Mossoul, dont l'EI avait fait son principal bastion en Irak, est la plus importante victoire de l'Irak face à l'EI depuis que ce dernier s'était emparé en 2014 de vastes portions du territoire irakien. Elle intervient au terme d'une offensive lancée le 17 octobre par les forces irakiennes, soutenues par la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Cette campagne a toutefois entraîné une crise humanitaire majeure, marquée par la fuite de centaines de milliers de civils, selon l'ONU. La reprise de la grande ville du nord de l'Irak ne marque pas pour autant la fin de la guerre contre le groupe ultraradical, responsable d'atrocités dans les zones sous son contrôle et d'attentats meurtriers dans le monde. L'EI contrôle toujours quelques zones en Irak et des territoires dans l'est et le centre de la Syrie, où son fief Raqa est assiégé par des forces soutenues par Washington.

«L'ennemi a semé des engins piégés partout, à chaque endroit, dans chaque placard, dans un cas, sous un couffin même», a déclaré un gradé américain. Certains se font passer pour morts, vêtus de gilets explosifs, qu'ils mettent à feu à l'approche des forces irakiennes de sécurité. Des femmes combattantes se sont elles fait sauter au milieu de civils déplacés. D'après le lieutenant-général Assadi, la progression a été rendue lente et difficile par la présence des nombreux kamikazes de l'EI, mais aussi par les bombes dans les maisons. Complication supplémentaire : l'armée ne peut utiliser les bombardements en raison de la présence de milliers de civils. Hier, les combats le long du Tigre semblaient moins intenses que les jours précédents, selon des médias. Selon Abdel Ghani Al Assadi, ses troupes ont tué des membres de l'EI qui tentaient de fuir en traversant le Tigre. D'autres terroristes cherchent eux à se fondre dans le flot des réfugiés civils, après avoir rasé leur barbe et changé de vêtements, selon le général Sofge. Des civils libérés par l'avancée des forces irakiennes continuaient d'arriver hier dans les quartiers périphériques pour y être accueillis, nourris et éventuellement soignés avant d'être dirigés vers des camps.

Sur le plan humanitaire, l'offensive à Mossoul a eu des répercussions majeures. Sur les 915.000 personnes ayant fui la ville, environ 700.000 sont toujours déplacées, selon Lise Grande, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Irak.

Les forces syriennes et irakiennes ont enregistré une avancée considérable dans leur combat contre le terrorisme en traquant le groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (EI/Daech), chassé complètement de Mossoul, pendant qu'il est encerclé dans ses fiefs en Syrie, où un cessez-le-feu est entré en vigueur à Deraa, Qouneitra et Soueida. Un cessez-le-feu initié vendredi par un accord américano-russe et annoncé en marge du sommet du G20 à Hambourg (Allemagne) est entré en vigueur dimanche à 09H00 GMT dans le sud de la Syrie.

L'accord concerne les provinces de Deraa, Qouneitra et Soueida où de violents affrontements avaient opposé ces dernières semaines les forces gouvernementales aux groupes rebelles. Dimanche, la situation est globalement calme sur les fronts dans trois provinces du sud de la Syrie en conflit depuis 2011. Damas avait décrété dès lundi une trêve unilatérale de quelques jours dans le sud du pays, coïncidant avec la tenue de négociations avec l'opposition syrienne à Astana, la capitale kazakhe. Ces provinces font partie des «zones de désescalade» du plan conclu en mai entre la Russie et l'Iran et la Turquie. Dans un premier temps, «la sécurité autour de cette zone sera assurée par des forces et moyens de la police militaire russe en coordination avec les Jordaniens et les Américains», selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Pour le conseiller à la Sécurité nationale du Président américain Donald Trump, le cessez-le-feu dans le sud de la Syrie est une «priorité» pour les États-Unis et «un pas important» pour la paix. Les trois autres zones de désescalade se trouvent dans la région d'Idleb (nord-ouest), la province de Homs (centre) et l'enclave rebelle de la Ghouta orientale (banlieue est de Damas). Moscou estimait que cette «zone de désescalade» dans le sud du pays ne pouvait être mise en place qu'avec l'accord des Etats-Unis et de la Jordanie, pays frontalier de la Syrie.

R. I.