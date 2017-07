Conseil mondial de la coopération douanière : Un ordre du jour chargé

Le directeur général des Douanes, M. Kaddour Bentahar, a pris part à Bruxelles aux travaux des 129e et 130e sessions du Conseil de coopération douanière de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) sous la présidence de la Russie, a indiqué hier la Direction générale des douanes (DGD) dans un communiqué. Plusieurs questions clés figuraient à l'ordre du jour de cette réunion tenue du 6 au 8 juillet dans la capitale belge.

Il s'agit de la facilitation des échanges et le Programme Mercator de l'OMD qui vise à aider les pays membres à appliquer les dispositions de l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE) qui concernent la douane, les initiatives en faveur de la sécurité, la lutte contre les flux financiers illicites, la coopération entre administrations douanière et fiscale et, surtout, les enjeux et les opportunités envisagés sous l'angle de la douane.

Les membres du Conseil ont confirmé l'importance primordiale du renforcement des capacités, de la recherche et de l'échange de renseignements et d'informations, de la collaboration entre le secteur privé et toutes les agences concernées, de l'analyse des données et de l'utilisation d'autres outils technologiques de gestion du commerce pour en arriver à une gestion plus coordonnée des frontières.

Les Directeurs généraux des services douaniers se sont accordés sur la voie à suivre, selon le secrétaire général de l'OMD. Ainsi, les décisions «claires et pertinentes» qu’ils ont prises serviront de «fil conducteur aux programmes de travail et aux initiatives du Secrétariat et en garantiront le succès, tout en répondant aux attentes de tous les membres de l’OMD et à celles de ses partenaires mondiaux».

Ces sessions ont été précédées par la réunion de coordination des directeurs généraux des douanes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'OMD (MENA-OMD) pour examiner les points inscrits à l’ordre du jour.