Nouvelle loi sur la PME : Encouragement de l’entrepreneuriat féminin

«La participation de la femme algérienne à l’économie est timide, mais par rapport aux années 1960, il y a des progrès remarquables», a indiqué M. Abedou Abderrahmane, directeur de recherche du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD).

Dans une déclaration à El Moudjahid, le chercheur a rappelé que selon l’Office national des statistiques (ONS) il y a 20% de la frange féminine, dont 7% de femmes entrepreneurs sur le marché de travail.

Il dira dans ce sens qu’actuellement beaucoup d’efforts sont déployés par différentes institutions et organismes afin de faire passer ce chiffre à 30% de femmes entrepreneurs et en conséquence pour mettre l’Algérie au niveau des pays développés en termes de participation de la femme dans l’économie. Notre interlocuteur n’a pas manqué de souligner qu’«il y a un progrès significatif enregistré en termes de développement de la participation de la femme entrepreneur dans les différentes activités économiques».

Appuyant ses dires le chercheur a cité à titre d’exemple qu’au niveau des universités les femmes s’orientent de plus en plus vers les secteurs d’activités économiques et qu’il y a un progrès social vis-à-vis de la femme entrepreneur, car a-t-il expliqué « les parents aujourd’hui acceptent facilement que leurs filles s’orientent vers l’entrepreneuriat pour faire carrière.

Culturellement, il relève également qu’aujourd’hui l’entrepreneuriat est un succès dans la mesure où les gens commencent à accepter la présence de la femme entrepreneur dans la société. En ce qui concerne les obstacles auxquels fait face l’entrepreneuriat féminin, M. Abedou Abderrahmane a indiqué qu’il y a entre autres, celui lié à la bureaucratie, car tous les entrepreneurs, femme ou homme, ont des contraintes administratives pour la création d’entreprise.

Ces derniers n’ont pas beaucoup de facilitation et un couloir vert, et de poursuivre « dans l’étude réalisée récemment par le CREAD nous avons dit que pour augmenter le taux de la participation de la femme dans le développement économique il faut qu'il y ait une discrimination positive, qu’on aide les femmes par incitation spécifique pendant une dizaine d’années, car il y a un nombre important d’universitaires qui sortent chaque année et que nous ne retrouvons pas sur le marché du travail.

Ceci dit, nous sommes en train de perdre beaucoup de compétences qui peuvent être une valeur ajoutée pour l’économie nationale. Concernant l’accès au marché, le chercheur a insisté sur la nécessité d’accompagner les femmes afin qu’elles imposent leur produit sur le marché local ou à l’international, cela en passant par la certification et en les informant sur les choses nouvelles qui sont imposés par l’économie mondiale.

« Toutes ces incitations doivent être organisées dans le cadre de l’écosystème global », a-t-il ajouté. Pour aller sur le marché international, Abderrahmane Abedou a insisté sur la nécessité de sortir des créneaux classiques ou alors les moderniser.

A la question de savoir s’il y a une politique programmée par les pouvoirs publics pour l’encouragement des femmes entrepreneurs, il a indiqué que « la nouvelle loi sur la PME porte réellement beaucoup d’encouragement ».

Il est à noter que d’après le Centre national du registre du commerce (CNRC), à fin février 2017, l’Algérie comptait 143.010 femmes d’affaires contre 116.474 à fin 2012.

Makhlouf Ait Ziane