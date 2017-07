Nouveau code du travail : Un projet à affiner

Alors que le sujet a été maintes fois évoqué, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a annoncé, hier à Alger, que la commission relative aux métiers à haute pénibilité, prévue par la nouvelle loi sur la retraite, sera installée «prochainement».

M. Zemali, qui s’exprimait à la presse, en marge d’une rencontre regroupant les cadres de son secteur, a souligné l'importance du travail technique et scientifique que nécessite ce dossier, appelant à «ne pas se précipiter» concernant cette question. «Il faut prendre le temps nécessaire pour la préparation de la plateforme des métiers à haute pénibilité», avant de la soumettre aux partenaires pour examen et enrichissement, a-t-il indiqué. Il faut rappeler que la commission relative aux métiers à haute pénibilité prévue par la nouvelle loi sur la retraite — au sujet de laquelle le premier responsable de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi-Saïd, a déclaré, dimanche dernier depuis Tizi Ouzou, que son organisation a été mandatée par le gouvernement et le patronat de présenter un dossier finalisé et de discuter avec les fédérations concernant la nomenclature des métiers pénibles — est déjà à pied d'œuvre. Le secrétaire général de l’UGTA a précisé que «le code du travail est toujours au stade de projet», tout en faisant rappeler que «cela fait trois ans déjà que ce projet du code travail est discuté au sein de notre organisation, avec la participation des fédérations et des unions de wilaya, ainsi que des universitaires».

«Ce nouveau code du travail est un dossier qui va engager l’avenir des relations du travail sur au moins une décennie», a également estimé Sidi Saïd, en rappelant que «la relation de travail au niveau gouvernemental, patronal et syndical est gérée par la loi 90, afin d’éviter les équivoques et les amalgames». L’instance syndicale a donc établi en tout, 19 moutures de synthèse de 40 à 60 pages. «Elles seront regroupées dans un document qui sera transmis au ministère du Travail», a-t-il indiqué. Pour sa part, M. Achour Telli, secrétaire national chargé des affaires socio-économiques au sein de cette organisation syndicale, a indiqué à la presse que la Centrale est en passe d’apporter les dernière modifications sur son rapport portant observations sur le projet de loi du code du travail. «Il sera transmis au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, au mois de septembre prochain», a-t-il révélé.



Un avant-projet de loi qui s’appuie sur les acquis de la nouvelle Constitution



Le responsable a fait savoir, dans ce sens, que l’UGTA a été impliquée pour enrichir ce document, dont la révision a été retardée depuis plusieurs années. «La direction de la Centrale syndicale a lancé un examen profond de ce texte en associant, aussi bien par la base syndicale, la communauté universitaire que les organisations internationales, à l’image du Bureau international du travail (BIT)», a-t-il expliqué. Cette batterie de démarches de consultations et de précautions a fait dire récemment au ministre du Travail, Mourad Zemali, que «le retard enregistré dans la finalisation de cet avant-projet de loi incombe aux différents partenaires sociaux (organisations syndicales et patronales) qui n’ont toujours pas remis leurs observations et propositions». Il a rappelé que son département avait transmis une copie de l’avant-projet du nouveau code du travail, qui renferme 661 articles, dont 40% sont nouveaux, à tous les partenaires sociaux, afin de s’enquérir de son contenu et de contribuer à l’élaboration de ses textes. Il est utile de signaler que plusieurs articles de cet avant-projet de loi sont d’un acquis certain pour le monde du travail, et incluent des dispositions visant à renforcer la protection du travailleur, en supprimant, notamment, les contrats à durée déterminée et en prévoyant de lourdes sanctions contre les auteurs de harcèlement sexuel. De nouvelles dispositions ont également été introduites de sorte à rendre plus efficace la lutte contre le travail forcé, dont les contrevenants risquent des peines allant de deux mois à cinq ans de prison, et une amende de 500.000 DA. Concernant les personnes aux besoins spécifiques, l’avant-projet prévoit, dans ses articles 53, 54 et 55, la protection et la promotion de cette catégorie, en vue de son insertion en milieu professionnel, tout en tenant compte de sa condition physique et de son type de handicap, en consultant le médecin du travail et en lui assurant des postes de travail adaptés pour un environnement professionnel respectueux des personnes handicapées. Pour ce qui est des droits syndicaux, l’avant-projet s’est appuyé sur les articles de la nouvelle Constitution consacrant le caractère indispensable de cette pratique, exception faite aux personnels des corps constitués, des hautes fonctions de l’État, des personnels du secteur des télécommunications relevant des ministères de l’Intérieur, et des Affaires étrangères, de la Douane, de la Protection civile et des structures pénitentiaires.

Sarah A. Benali Cherif